تفاصيل.. التوقيع على 5 اتفاقيات بترولية لتنفيذ مشروعات تعظيم القيمة المضافة

كتبت - مروة الغول

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، خلال اليوم الثالث من فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولى الرابع للبترول "ايجبس 2020 " التوقيع على 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتنفيذ مشروعات جديدة لتعظيم القيمة المضافة وإقامة تكامل وشراكات بين بعض الشركات البترولية.

وشهد الملا التوقيع على عقد إنشاء مشروع توسعات مجمع غازات الصحراء الغربية بالأسكندرية التابع لشركة جاسكو أحد مشروعات تعظيم القيمة المضافة من الغاز الطبيعى المصرى، وقع العقد المهندس ياسر صلاح الدين رئيس شركة جاسكو، والمهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجت، والمهندس أشرف بهاء رئيس شركة انبى، حيث سيقوم ائتلاف شركتى انبى وبتروجت بالعمل كمقاول عام لمشروع التوسعات، والذى يتضمن إقامة خط إنتاج جديد يعد الرابع بالمجمع بطاقة 600 مليون قدم مكعب غاز يوميا بما يسهم فى رفع الطاقة الإجمالية إلى 1500مليون قدم مكعب يومياً من المجمع الذى يعمل على فصل مشتقات الغاز ذات القيمة الاقتصادية العالية من الغاز المنتج من حقول الصحراء الغربية بما يسهم فى الاستمرار فى توفير مدخلات الإنتاج اللازمة لصناعة البتروكيماويات المصرية فى مجمعى سيدبك وايثيدكو لإنتاج البتروكيماويات بالأسكندرية ومشروع إنتاج البولى بروبيلين، كما يقوم بإنتاج البوتاجاز والمتكثفات.

كما شهد الملا توقيع عقد إنشاء مشروع مشتقات الميثانول بدمياط - أحد أهم مشروعات خطة وزارة البترول والثروة المعدنية للتوسع فى صناعة البتروكيماويات وتعظيم القيمة المضافة- وقع العقد المهندس جودت صادق رئيس شركة السويس لمشتقات الميثانول التابع لها المشروع والمهندس محمد شيمى رئيس شركة صان مصر المقاول العام للمشروع.

ويهدف المشروع إلى إنتاج منتجات بتروكيماوية متخصصة، وهي الفورمالدهيد ومشتقاته المختلفة والتى تستخدم فى العديد من الصناعات مثل صناعة الأسمدة وكمواد لاصقة فى صناعة الأخشاب وأعمال العزل الحراري وكإضافات للخرسانة الجاهزة اعتماداً على البتروكيماويات المنتجة محلياً كالميثانول واليوريا والصودا الكاوية وحامض الكبريتيك المركز.

وشهد الملا التوقيع على مذكرة تفاهم لتدريب الكوادر العاملة فى مجالات حفر الآبار البحرية للغاز الطبيعى بالمياه العميقة وتصميم الآبار، وقع المذكرة المهندس أسامة البقلى رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" والمهندس أسامة كامل رئيس شركة الحفر المصرية، والمهندس إيهاب توما رئيس شركةVantage International Management والتى ستقوم بموجب المذكرة بتنظيم برنامج تدريب متطور بنظام المسار السريع لبناء الكوادر والكفاءات فى مجال الحفر البحرى بالمياه العميقة بما تمتلكه من إمكانيات متقدمة فى هذا النشاط وستشارك كوادر شركة الحفر المصرية فى هذا البرنامج لتعزيز الخبرات ورفع كفاءة الاداء ومواكبة التكنولوجيات الجديدة، وذلك بالتدريب أثناءالعمل، وكذلك التدريب على محاكاة جهاز الحفر فى الخارج بما يساهم فى مواكبة الكوادر للمستويات العالمية.

كما شهد الوزير على هامش المؤتمر توقيع مذكرتى تعاون للشركة المصرية لخدمات الغاز مع شركة كلاريكسون إيجيبت وشركة صحارى للخدمات البترولية.

تتضمن الاتفاقية الأولى التعاون فى مجال خدمات توفير ناقلات الغاز الطبيعي ووحدات التغييز والوكالة الملاحية، وهو ما يدعم زيادة أوجه التعاون مع شركة كلاركسون والاستفادة من خبرتها الطويلة في مجالات توفير ناقلات الغاز الطبيعي بحرا ووحدات التخزين وتقديم خدمات الوكالة الملاحية وتسهيل تعاملات الموانئ ، وهو ما يدعم بقوة خطط شركات إنتاج البترول والغاز فى تنمية الآبار البحرية بالاستفادة تسهيلات الموانئ.

وتضمنت الاتفاقية الثانية تحالفا مع شركة صحارى للخدمات البترولية (SAPEsco) في تقديم خدمات المسح البحرية والمسح الجيوفيزيقى والتصوير تحت سطح البحر، وهو ما يدعم شركات إنتاج البترول والغاز فى اختيار أفضل المسارات بقاع البحر لمد خطوط الأنابيب أو إنشاء منصات الإنتاج البحرى مما يعمل على إطالة عمر الأصول الثابتة لقطاع البترول والغاز المصري، إلى جانب توفير خدمات التصوير تحت الماء بالمركبات (ROV) والتي تساعد على تأمين عمل الحفارات البحرية.

وقع الاتفاقيتان المهندس محمد صادق رئيس الشركة المصرية لخدمات الغاز، ومن جانب شركة كلاريكسون إيجيبت اللواء بحري إيهاب البنان رئيس الشركة، ومن جانب شركة صحارى للخدمات البترولية المهندس عاطف عبد الصادق رئيس الشركة.