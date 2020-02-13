تفاصيل أزمة جامعة دمنهور بعد تعيين قيادات بالمخالفة للقانون..صور

البحيرة – ناصر جودة

شهدت جامعة دمنهور حالة من الجدل الشديد بعد قيام الدكتور سعيد عبد الغني القائم بأعمال رئيس الجامعة بتكليف الدكتورة هالة طليمات الأستاذ المتفرغ كمفوض نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وتكليف الدكتور جمال عمران مفوض نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وعبر عدد من أساتذة جامعة دمنهور عن استيائهم من هذه القرارات، ما دفعهم إلى الاعتصام داخل مكتب رئيس الجامعة، وتقديم مذكرات احتجاجية إلى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى بهذا الشأن، مطالبين بإلغاء هذه التكليفات المخالفة للقانون وللأعراف الجامعية -على حد وصفهم.

وأكد المحتجون أن الدكتورة هالة طليمات الذى صدر قرارا بتعيينها نائب رئيس الجامعة، تجاوزت السن القانونى وكذلك مخالفة تعيين الدكتور جمال عمران، لعدم انطباق الشروط القانونية لتعيينه نائبا لرئيس الجامعة، وأن هناك عددا كبيرا من أستاذة الجامعة أحق منهما بهذه المناصب القيادية.

ومن جانبه، أكد الدكتور سعيد عبد الغنى سرور القائم بأعمال رئيس جامعة دمنهور، على وجود حملات ممنهجة لبث الشائعات والأكاذيب وتشويه إدارة الجامعة على خلفية الصراع على منصب رئيس الجامعة.

وأوضح القائم بأعمال رئيس جامعة دمنهور، لليوم السابع، أنه لم يتم تعيين الدكتورة هالة طليمات والدكتور جمال عمران للعمل نواب لرئيس الجامعة وإنما تم تكليفهما بشكل مؤقت لتسيير الأعمال لحين شغل تلك المناصب بشكل نهائى، مشيرا إلى أن تعيين نواب الجامعة ليس من اختصاصاته الإدارية وإنما من صلاحيات وزير التعليم العالى وفقا للشروط والضوابط القانونية.

وعن ارتفاع أسعار الكتب الدراسية أكد "عبد الغنى" أنه تم توجيه عمداء الكليات بمتابعة بيع الكتب الجامعية لتكون فى متناول كافة الطلاب، مضيفا أنه لا يمكن تطبيق قرار رئيس جامعة دمنهور السابق بطباعة الكتب الجامعية من خلال مطبعة الجامعة وذلك لعدم قدرة وإمكانية المطبعة بالالتزام بطباعة كافة الكتب الدراسية للكليات المختلفة.

وأشار القائم بأعمال رئيس جامعة دمنهور إلى أنه تم توجيه أعضاء هيئة التدريس بالالتزام بالأسعار المقررة للكتب الجامعية والتى تتراوح بين 40 جنيها للكتب العملية و60 جنيها للكتب النظرية وعدم المغالاة في أسعار الكتب حرصا على مصلحة الطلاب.

يذكر أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى كلف الدكتور سعيد عبد الغنى سرور نائب رئيس جامعة دمنهور لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بتسيير أعمال الجامعة حتى نهاية العام الدراسى الجارى، أو لحين تعيين رئيس جديد للجامعة أيهما أقرب، وذلك نظرا لانتهاء المدة القانونية للدكتور عبيد صالح رئيس الجامعة .

وأكدت وزارة التعليم العالى فى بيان لها أنه تم تكليف الدكتور سعيد عبد الغنى سرور نائب رئيس الجامعة الحالى بتسيير أعمال الجامعة باعتباره النائب الوحيد لرئيس الجامعة، كما تنص المادة 113 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 على بقاء عضو هيئة التدريس الذى تنتهى خدمته ببلوغ السن المقررة لانتهاء الخدمة خلال العام الدراسى حتى نهايته مع احتفاظه خلال مدة الاستيفاء هذه بكافة مناصبه الإدارية.