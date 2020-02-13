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تعليق الرحلات الجوية فى مطار معيتيقة الليبى فى طرابلس إثر تعرضه للقصف

الخميس، 13 فبراير 2020 01:43 م
تعليق الرحلات الجوية فى مطار معيتيقة الليبى فى طرابلس إثر تعرضه للقصف مطار معيتيقة الدولى
كتب أحمد جمعة

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أعلن مكتب الإعلام في مطار معيتيقة الدولى في العاصمة الليبية طرابلس، الخميس، تعليق الرحلات الجوية إثر تعرض المطار لللقصف منذ قليل، مشيرا إلى إصابة عدد من المسافرين وموظفى الشركات الفزع والهلع، كانتت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية قد أسقطت طائرة تركية مسيرة بعد إقلاعها من قاعدة معيتيقة الجوية، وكانت تحاول الإغارة على موقع وحدات الجيش الليبي في طرابلس.  

ويتعرض مطار معيتيقة الدولى لعمليات قصف صاروخى من ميليشيات مسلحة تتمركز داخل العاصمة طرابلس، وهو ما دفع المطار الوحيد العامل فى طرابلس إلى تعليق الرحلات الجوية فى عدة مرات.

كان اللواء أحمد المسمارى، المتحدث باسم الجيش الليبى أكد فى تصريحات سابقة، أنه تمت الموافقة على وقف إطلاق النار نزولاً على رغبة دول صديقة رغم وصول الجيش إلى قلب طرابلس، مضيفاً: "قواتنا ملتزمة التزامًا كاملا بوقف إطلاق النار بينما سجلنا خروقات قامت بها ميليشات السراج".

وأضاف خلال مؤتمر صحفى استثنائى: "رصدنا وصول أسلحة بحرا وجوا إلى ميليشيات السراج بطرابلس فى فترة وقف إطلاق النار"، مردفاً:"رصدنا تركيب منظومة دفاع جوى فى مطار معيتيقة وإنزال قوات معادية من تركيا وسوريا".

وأشار المتحدث باسم الجيش الليبى، إلى أنه لا أوامر حتى الآن بالرد العسكرى على خروقات ميليشيات طرابلس، مؤكداً أن الجيش الليبى لديه الجاهزية الكاملة للرد على الخروقات ولن يساوم على تضحيات الشعب.


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