وفيما يتعلق بزيارتها إلى الكويت، أوضحت المسؤولة الهولندية أن زيارتها للكويت تأتي في إطار دعم وتعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين، واصفة إياها بالتاريخية والممتدة عبر عقود.

ولفتت إلى أن العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، بحاجة دائمة إلى تبادل الزيارات للتشاور وتبادل الرؤى حول عدد من الملفات والقضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، فضلا عن تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية، خاصة في ظل القدرات الهائلة التي يمتلكها البلدان، والتي يمكن استخدامها بما يعود بالنفع على شعبيهما.