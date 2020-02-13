تعرف على أبرز قضايا كشفتها هيئة الرقابة الإدارية خلال شهر يناير 2020

كتب: محمد أبو ضيف

خلال شهر يناير 2020 نجحت هيئة الرقابة الإدارية برئاسة الوزير شريف سيف الدين، فى الكشف عن العديد من المخالفات وتحقيق عوائد مالية للدولة، ومكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات الوقائية المانعة له، وتلبية مطالب قطاعات الدولة والمواطنين وفق ما يلى:

في مجال ضبط القضايا الجنائية:

نجحت الهيئة فى تنفيذ 21 قضية جنائية، والعديد من تقارير فحص الأعمال الرقابية، تم من خلالهم مواجهة انحراف 98 موظفا عاما، منهم 68 متهما تم عرضهم على النيابات المختلفة، وكان من أبرز القضايا المنفذة إلى جانب ما سبق الإعلان عنه، ما يلى:

ضبط مدير عام الشئون الهندسية بأحد الشركات التى تعمل في مجال امتلاك وتشغيل وإدارة وتوفير الطاقة، عقب تقاضيه مبالغ مالية بلغ اجماليها 350 ألف جنيه على سبيل الرشوة من صاحبى شركة خاصة تعمل في مجال المقاولات، وذلك مقابل قيامه باستغلال صلاحيات وظيفته فى نهو مستخلصات الأعمال التى تنفذها شركتهم.

وضبط باحث قانونى أول بوزارة التنمية المحلية ويعمل عضو بالمجلس الاستشاري لمحافظة الدقهلية، لحصوله على مبالغ مالية بلغت حوالى 5 مليون جنيه من المواطنين الراغبين في حجز قطع الأراضي المزمع طرحها بمدينة المنصورة الجديدة وقد تحصل عليها المتهم من مقدمات الحجز التي سددها المواطنين باصطناعه إيصالات سداد منسوب صدورها لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مدون عليها البيانات التفصيلية مستغلا موقعه الوظيفى بوزارة التنمية المحلية، واطلاعه على المكاتبات الصادرة والواردة من وزارة الإسكان وعلمه بإجراءات وشروط الطرح للأراضى والوحدات السكنية بالمدينة.

كما تم ضبط عضو مجلس شعب سابق لقيامه وآخرين باصطناع خطابات ضمان منسوب صدورها لأحد البنوك.

وضبط مدير أملاك الدولة بوحدة المنشأة مركز القوصية عقب تقاضيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أحد الافراد المتعديين على قطعة أرض من أملاك الدولة، مقابل عدم تنفيذ إزالة التعدي.

وضبط مقاول من الباطن لعدد من متعهدي الجمع السكنى بمنطقة السيدة زينب - المتعاقدين مع هيئة نظافة وتجميل القاهرة - وذلك عقب قيامه بمحاولة رشوة رئيس حي السيدة زينب، وعرض مبالغ مالية عليه مقابل عدم اتخاذه الإجراءات القانونية حيال مخالفات المتعهدين ومد فترة سريان عقودهم وعدم فسخها، الان رئيس الحي بادر وابلغ هيئة الرقابة الإدارية عن الواقعة.

وضبط مدير فرع النظافة لحى الزيتون التابع لهيئة نظافة وتجميل القاهرة، وآخر يعمل متعهد توريد عماله لقيامهما بالحصول على مبالغ مالية من أحد متعهدي الجمع السكنى بنطاق الحى، وذلك مقابل عدم قيام الأول بتحرير محاضر ضده وتخفيض قيمة الغرامات المفروضة عليه والتي تمكنه من صرف مستحقاته المالية كاملة دون فسخ التعاقد، وبعرض جميع المتهمين على النيابات المختصة قررت حبسهم.

كما تم الكشف واقعة قيام صاحبة مصنع ملابس جاهزة باستيراد كميات كبيره من الاقمشة بدعوى انها من مستلزمات الانتاج اللازمة للتصنيع وقيامها بالتصرف فيها بالبيع بالسوق المحلى بعد الاتفاق مع بعض العاملين بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، مما استحق عليها غرامة تعادل قيمة البضائع وبلغ اجماليها حوالي 167 مليون جنيه.

والكشف أيضا عن واقعة قيام مالك شركة للاستيراد والتصدير بالاشتراك مع مستخلصين جمركيين باصطناع الموافقات والاختام الطبية الخاصة بالإفراج الطبي الجمركي بقرية البضائع بمنفذ ميناء القاهرة الجوي، واستخدامها للإفراج عن 12 رسالة جمركية شملت ادوية بشرية وخيوط جراحية ومستلزمات الاسنان بالمخالفة للقوانين وبلغت قيمة الغرامات المستحقة عليها بحوالي 3,5 مليون جنيه.

وفى مجال الرقابة المانعة وتحقيق عوائد مالية لخزانة الدولة تمكنت الهيئة من وضع الضوابط اللازمة لسد الثغرات فى عدد 15 موقعا، وإلغاء وتصويب مناقصات وتعاقدات بما قيمته 12 مليار جنيه، وحققت عائد مادى للدولة بحوالى مبلغ 2,8 مليار جنيه نتيجة الكشف عن عدد من المخالفات فى المجالات المختلفة، كما تم اتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة للحد من تصدير محروقات وقود المازوت المُدعم الى خارج البلاد بالمخالفة للقانون، وكذلك وضع الضوابط اللازمة للحد من الاستيلاء على عهدة الوقود فى وحدات الإدارة المحلية، وتنظيم إجراءات مانعة تحد من مخالفات رصف الطرق وإعادة الشيء لأصله بالمحافظات.

وفى مجال تلبية مطالب قطاعات الدولة المختلفة والمواطنين فقد تم فحص مشاكل وشكاوى 105 مواطنين ممن تقدموا بشكواهم للهيئة، وكذلك من خلال وسائل الاعلام والصحافة، حيث تم اتخاذ إجراءات إيجابية لحلها ومنها 12 شكوى مواطن ضد مسئولي صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري لبُطء إجراءات الاستعلام الأمني والائتماني الخاص بالشاكين، مما اتاح لهم احقية حجز وحدات الإسكان الاجتماعي واستكمال باقى إجراءات التخصيص، وقد أسفر تدخل الهيئة عن حل مشكلات حوالى 70 مواطنا فى ذات الشأن حتى الآن.