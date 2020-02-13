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تشميع مصنع فى الشرقية والتحفظ على 20 طن ملح

الخميس، 13 فبراير 2020 04:42 م
تشميع مصنع فى الشرقية والتحفظ على 20 طن ملح مضبوطات الملح
الشرقية - إيمان مهنى

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أغلقت مديرية الصحة بالشرقية، مصنع غير مرخص لتعبئة الملح وضبط 20 طن لسوء التخزين بمنيا القمح تنفيذا لتعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة، بالمتابعة المكثفة للمنشآت الغذائية بالمحافظة، وضبط المخالف منها حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين.

وشنت مديرية الشئون الصحية بالشرقية، الإدارة الصحية بمنيا القمح، حملة موسعة بالتنسيق مع مديرية الأمن، ومديرية التموين، والإدارة الصحية، ومجلس مدينة منيا القمح، على المنشآت الغذائية بمركز منيا القمح.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط مصنع لتعبئة الملح بشبرا العنب يعمل بدون ترخيص وبه نقص شديد في الاشتراطات الصحية.

وتم ضبط 20 طن ملح طعام لسوء التخزين منها 10 طن ملح طعام ناعم، و 5 طن ملح طعام خشن، و5 طن ملح طعام معبأ معد للبيع، وتم تحريز هذه الكميات وسحب العينات اللازمة وإرسالها للمعامل للتأكد من مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما تم تشميع المصنع وتحرير المحاضر اللازمة.

وأكد الدكتور هشام مسعود علي استمرار تكثيف الجهود المبذولة من الإدارات الرقابية المختلفة بالمديرية علي جميع المنشآت بالمحافظة سواء الغذائية أو غيرها لضمان وصول غذاء آمن، وحفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين.

و في السياق ذاته، قامت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومكتب الأغذية ببلبيس، في حضور عضو من الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بوزارة الصحة، بإعدام 4 طن لحوم مجمدة عبارة عن كلاوي مجمدة مستوردة من الخارج لشركة استيراد وتصدير ببلبيس، وذلك لرفضها معمليا لوجود بكتيريا هوائية بها ، وتم الإعدام بالمدفن الصحي ببلبيس .

 

 


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