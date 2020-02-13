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تشكيل لجنة لاختيار عميد كلية الهندسة بشبرا الخيمة جامعة بنها

الخميس، 13 فبراير 2020 07:05 م
تشكيل لجنة لاختيار عميد كلية الهندسة بشبرا الخيمة جامعة بنها جامعة بنها
القليوبية نيفين طه

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عقد مجلس كلية الهندسة بشبرا - جامعة بنها اجتماعاً طارئا اليوم الخميس، برئاسة الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب لإختيار عضوان أساسين واخر احتياطى للجنة الخماسية لاختيار عميد الكلية، وقال المغربى ان الإجتماع جاء نظرا لقرب انتهاء فترة عمادة الكلية وتنفيذا  للقرار الوزارى بشان تشكيل اللجان المختصة بترشيح عمداء الكليات وتنظيم عملها وإجراءات وشروط الترشح.
 
واشار إلى أنه تم إجراء إقتراع سرى لأعضاء مجلس الكلية، والذى أسفر عن فوز الدكتور طارق خليفة، والدكتور محمود حامد كعضوين أساسيين والدكتور فهمى البندارى كعضواً احتياطياً للجنة.
 
من جانبه أكد الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة على أن اختيار المتقدمين لشغل الوظائف القيادية بالجامعة يتم من خلال لجنة اختيار القيادات التى يتم تشكيلها لضمان أعلي مستوى من الحيادية والشفافية وتطبيقاً للمعايير اللازمة لاختيار الأنسب لشغل المناصب القيادية.
 

عقد قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها اجتماعه برئاسة الدكتورة إيمان البيطار المشرف على أنشطة القطاع بحضور وكلاء الكليات لخدمة المجتمع والأجهزة التنفيذية بالمحافظة أعضاء المجلس.

وقالت البيطار، إن الاجتماع ناقش خطة قطاع خدمة المجتمع والجامعة والمستشفيات الجامعية للوقاية ومواجهة أمراض الجهاز التنفسي الحادة وخاصة فيروس كورونا المستجد.

كما ناقش الاجتماع خطة الجامعة لتدريب أطباء المستشفي والعيادات الطبية بالكليات وأطباء الامتياز وهيئة التمريض علي كيفية التعرف علي حالات الاصابة بالفيروس وكيفية التعامل مع الحالة والعزل واللجنة المشكلة بالمستشفي الجامعي وكلية الطب وطرق الوقاية من العدوي.

وأكدت البيطار، أن الجامعة سوف تنظم سلسلة من الحملات واللقاءات برعاية الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة وذلك لتوعيه جميع الكليات وإدارات الجامعة والطلاب والعاملين وكذلك التوعية فى المجتمع الخارجي بالمحافظة بالمدارس ومراكز الشباب والقري بفيروس كورونا وطرق مكافحته.

وأشارت البيطار إلى أن الحملات ستتم بالتعاون مع مديرية الصحة بالقليوبية والطب الوقائي بالمحافظة وذلك من خلال فريق متكامل من أعضاء هيئة التدريس بأقسام الميكرو بيولوجى والطب الوقائي والصدرية بكلية الطب وقسم الامراض المشتركة من كلية الطب البيطري بإشراف قطاع خمة المجتمع ووحدة إدارة الأزمات بالجامعة.

وأضافت أن ندوات التوعية قد بدأت بكليتي الزراعة والطب البيطرى بمشتهر لرفع الثقافة الصحية لمواجهة فيروس كورونا ويوم الأحد 16 فبراير ندوة بكليتي التربية والتمريض ويوم الاثنين 17 فبراير ندوة بكليتي العلوم والهندسة ببنها .

كما سيتم عقد ندوات بباقي كليات الجامعة والمدن الجامعية حتى يوم 26 فبراير الجارى وذلك حرصا من الجامعة علي أبناؤها والعاملين فيها كما سيتم توزيع التعليمات المرسلة من وزارة الصحة والطب الوقائي في كليات الجامعة وأمام عيادات الكليات وفي أماكن تجمع الطلاب.

 
 

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