تشكيل لجنة لاختيار عميد كلية الهندسة بشبرا الخيمة جامعة بنها

القليوبية نيفين طه

عقد مجلس كلية الهندسة بشبرا - جامعة بنها اجتماعاً طارئا اليوم الخميس، برئاسة الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب لإختيار عضوان أساسين واخر احتياطى للجنة الخماسية لاختيار عميد الكلية، وقال المغربى ان الإجتماع جاء نظرا لقرب انتهاء فترة عمادة الكلية وتنفيذا للقرار الوزارى بشان تشكيل اللجان المختصة بترشيح عمداء الكليات وتنظيم عملها وإجراءات وشروط الترشح.

واشار إلى أنه تم إجراء إقتراع سرى لأعضاء مجلس الكلية، والذى أسفر عن فوز الدكتور طارق خليفة، والدكتور محمود حامد كعضوين أساسيين والدكتور فهمى البندارى كعضواً احتياطياً للجنة.

من جانبه أكد الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة على أن اختيار المتقدمين لشغل الوظائف القيادية بالجامعة يتم من خلال لجنة اختيار القيادات التى يتم تشكيلها لضمان أعلي مستوى من الحيادية والشفافية وتطبيقاً للمعايير اللازمة لاختيار الأنسب لشغل المناصب القيادية.