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تراجع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك

الخميس، 13 فبراير 2020 11:17 ص
تراجع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك بورصة الكويت
كتب هانى الحوتى

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تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط 5 قطاعات على رأسها البنوك.
 
وانحفض مؤشر السوق العام بنسبة 0.09% خاسراً 4.560 نقطة ليصل إلى مستوى 6211.14 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.09% خاسراً 6.050 نقطة ليصل إلى مستوى 6902.80 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.01% خاسراً 0.610 نقطة ليصل إلى مستوى 4964.85 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.07% خاسراً 4 نقاط ليصل إلى مستوى 4837.13 نقطة.
 
وجرى التداول بمستهل التعاملات على 355.3 مليون سهم بقيمة 27.3 مليون دينار كويتى عبر 8939 صفقة.
 
وتراجعت 5 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.82%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.22%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.18%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.14%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاع التكنولوجيا بنسبة 10%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.01%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.37%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.28%.
 
وجاء سهم "شركة المال للاستثمار" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 28.80%، تليه الشركة الوطنية للرماية بنسبة 19%، ثم شركة الأنطمة الآلية بنسبة 10%، فيما تصدر سهم "شركة أسمنت الخليج" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.43% ثم شركة مجموعة المستثمرون القابضة بنسبة 9.42%، ثم شركة التعمير للاستثمار العقارى بنسبة 8.07%.
 
وفى سياق متصل أعلنت مجموعة جى اف اتش المالية، عن تحقيق صافى ربح يؤول للمساهمين بقيمة 80.1 مليون دولار خلال عام 2019 مقابل 114.1 مليون دولار خلال عام 2018 بنسبة انخفاض 29.8%، ويعزى ذلك بشكل أساسى إلى ارتفاع المخصصات في شركة الصيرفة التجارية التابعة للمجموعة، وبلغت قيمة الربح للسهم خلال السنة ما مقداره 2.37 سنتاً، مقارنة بما مقدار 3.22 سنتاً في نفس الفترة من العام السابق.
 

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