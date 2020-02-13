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تراجع بورصة دبى بنسبة 0.16% بمستهل التعاملات بضغوط هبوط سهم "إعمار"

الخميس، 13 فبراير 2020 11:04 ص
تراجع بورصة دبى بنسبة 0.16% بمستهل التعاملات بضغوط هبوط سهم "إعمار" بورصة دبى
كتب هانى الحوتى

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تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.16% خاسراً 4.45 نقطة ليصل إلى مستوى 2725.47 نقطة، بضغوط هبوط سهم إعمار العقارية، وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 70.7 مليون سهم محققة ما قيمته 136.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 1531 صفقة لعدد 32 سهما، وارتفعت 10 أسهم، وانخفض 20 سهما، واستقر سهمين.
 
وهبطت 6 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع السلع بنسبة 2.06%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 1.13%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.67%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.58%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.12%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.09%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.98%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.13%.
 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 7.65%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 6.15%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 3.36%، ثم سهم مصرف عجمان بنسبة 3.34%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 12.7 مليون ورقة بقيمة 49 مليون درهم.
 
وفى سياق متصل أعلن مصرف السلام البحرين، عن تحقيق صافى أرباح بلغت 4 ملايين دينار بحرينى للربع الأخير من عام 2019 مقابل 5 ملايين دينار بحرينى لنفس الفترة من عام 2018 بنسبة نمو 20% عائد على السهم 1.8 فلس مقابل عائد 2.3 فلس للربع نفسه من عام 201، وارتفع صافى الربح العائد للمساهمين بنسبة 14% وبلغ 21.1 مليون دينار بحرينى مقارنة مع 18.5 مليون دينار بحرينى في عام 2018، كذلك ارتفع العائد على السهم بشكل ملحوظ للعام 2019 ليصل إلى 9.8 فلس مقابل 8.7 فلس للعام 2018.
 

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