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تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 0.52% بختام تعاملات الأسبوع

الخميس، 13 فبراير 2020 03:13 م
تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 0.52% بختام تعاملات الأسبوع بورصة السعودية
كتب هانى الحوتى

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تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.52% خاسراً 40.95 نقطة ليغلق عند مستوى 7874.41 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 2.68% رابحاً 212.94 نقطة ليغلق عند مستوى 8166.81 نقطة.
 
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 188.6 مليون سهم بقيمة 4.1 مليار ريال، وارتفعت أسهم 40 شركة، فيما تراجعت 151 شركة.
 
وتراجع 18 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.87%، أعقبه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 2.34%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.27%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 1.22%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.91%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.71%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.41%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.39%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.34%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.19%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.18%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.14%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.11%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.09%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.92%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.47%.
 
وجاء سهم "اكسا التعاونية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 3.87%، ثم التعاونية بنسبة 3.61%، ثم زين السعودية بنسبة 3.55%، فيما جاء سهم "المصافى" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 9.99%، ثم بترو رابغ بنسبة 9.98%، ثم دور بنسبة 8.72%.
 
وفى سياق متصل أعلنت السوق المالية السعودية (تداول)، أنه سيتم إدراج وبدء تداول وحدات صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية كصندوق استثمار مؤشر متداول، اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 17 فبراير بالرمز 9403.
 

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