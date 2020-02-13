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تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 0.49% بمستهل التعاملات

الخميس، 13 فبراير 2020 11:34 ص
تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 0.49% بمستهل التعاملات بورصة السعودية
كتب هانى الحوتى

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تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.49% خاسراً 38.87 نقطة ليصل إلى مستوى 7876.49 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.34% رابحاً 26.89 نقطة ليصل إلى مستوى 7980.76 نقطة.
 
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات، 73.1 مليون سهم بقيمة 1.7 مليار ريال، وارتفعت أسهم 50 شركة، فيما تراجعت 130 شركة.
 
وتراجع 14 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.06%، أعقبه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.39%، تلاه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.26%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.91%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.80%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.74%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.65%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.51%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.42%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.34%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.26%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.25%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.14%، فيما ارتفع قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.41%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.32%.
 
وجاء سهم "العقارية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 5.52%، ثم شاكر بنسبة 4.15%، ثم دور بنسبة 3.64%، فيما جاء سهم "المصافى" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 10%، ثم زين السعودية بنسبة 4.77%، ثم دار الأركان بنسبة 2.66%.
 
وفى سياق متصل أعلنت شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GOجو)، عن قرار الدائرة الرابعة بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرياض تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة يوم الأربعاء الموافق 19 فبراير، وذلك في جلسة دعوى الاستئناف رقم (9797/ق) المقدمة من قبل الشركة المقامة ضد هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
 

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