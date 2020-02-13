تجديد حبس مسئول عن صيدلية ضبط بحوزته أدوية مهربة في الظاهر

كتب ـ سليم على

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس مسئول عن صيدلية، 15 يوما على ذمة التحقيقات، ضبط بحوزته كميات من الأدوية المهربة جمركيا والمحظور تداولها داخل صيدلية بدون ترخيص بدائرة القسم.

وكان قد تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده تمكن ضباط إدارة مباحث التموین بالتنسیق مع مفتشى الإدارة العامة للتفتیش الصیدلى بمدیریة الشئون الصحیة بالقاھرة، بضبط "ا. م"، 20 سنة، مسئول عن صیدلیة كائنة بدائرة قسم شرطة الظاھر، لقیامه بإدارة الصیدلیة بدون ترخیص وحیازته عقاقیر طبیة غیر مسدد عنھا الرسوم الجمركیة وغیر مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولھا داخل البلاد وذلك بقصد التصرف فیھا بالبیع لتحقیق أرباح غیر مشروعة.

وعثر بداخل الصیدلیة على" 34 عبوة أدوية مختلفة الأنواع " مؤثرة على الحالة النفسیة، 53 عبوة أدویة مختلفة الأنواع " مھربة جمركیا وغیر مسجلة بوزارة الصحة " وجمیعھا مجھولة المصدر وغیر مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرھا.

وبمواجھته اعترف بمزاولته مھنة صیدلى بدون ترخیص، وحیازته المضبوطات بقصد التصرف فیھا بالبیع لتحقیق أرباح غیر مشروعة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النیابة العامة التحقیق.

وعلى جانب آخر، نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، فى ضبط صيدلية بداخلها أدوية مهربة ومحظور تداولها ومؤثرة على الحالة النفسية فى التجمع الخامس، ومحل يحتوى على كمية من الشيش الإلكترونية مجهولة المصدر فى شبرا، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما حيازة المستلزمات الطبية المحظور تداولها والمؤثرة على الصحة العامة للمواطنين.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا يفيد بورود معلومات وتحريات إدارة مباحث رعاية الأحداث بمديرية أمن القاهرة، بقيام مالك إحدى الصيدليات بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وبحيازة كميات كبيرة من العقاقير الطبية المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية والمهربة جمركياً وغير المسدد عنها الرسوم الجمركية والمحظور تداولها بالبلاد، داخل مخزن ملحق بالصيدلية عمله بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف الصيدلية المشار إليها بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث أمكن ضبط (صيدلى- مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول).. وعثر بداخل المخزن على (14350 قرص) مهربة جمركياً ومجهولة المصدر ومحظور تداولها ومؤثرة على الحالة النفسية.