تجديد حبس قاتل والده بالعبور 15 يوما على ذمة التحقيقات

القليوبية نيفين طه

جدد قاضى المعارضات بمحكمة العبور حبس عاطل، 15 يوما على ذمة التحقيقات لقيامه بقتل والده، وذلك بعدما كتم انفاسه أثناء نومه، مرجعا ذلك إلى سوء معاملته له ورفضة الأنفاق عليه.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطاراً من الرائد يوسف الشامى رئيس مباحث قسم شرطة العبور، بتلقيه بلاغا من "ج ك ا " 22 سنه، طالبة ومقيمة - دائرة القسم، أفادت باكتشافها وفاة والدها " ك ا " البالغ من العمر 78 سنه بالمعاش، ومقيم ذات العنوان داخل مسكنه، أثناء قيامها بإيقاظه من النوم، وتلاحظ لها وجود آثار خنق وسحجات حول الرقبة، وقررت قيام شقيقها المدعو "ز ك ا" 20 سنة، حاصل على ثانوية عامة، بدون عمل، ومقيم ذات العنوان بارتكاب الواقعة.

جرى إخطار اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية، والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية، وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة المتوفى مسجاة على ظهرها على سرير غرفة النوم خاصته، وبمناظرتها تبين وجود آثار خنق وسحجات وخدوش بالرقبة.

تمكن ضباط مباحث القسم، من ضبط نجل المتوفى المذكور وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بسبب وجود خلافات عائلية مستمرة بينهم لرفض المتوفى الإنفاق عليه هو وشقيقته، وعلى أثرها قام بالإجهاز عليه وكتم أنفاسه بيديه أثناء نومه حتى وافته المنية وإخبار شقيقته بذلك عقب اكتشافها وفاته، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتجدر الإشارة أن محافظة القليوبية قد شهدت واقعة ممثلة إذ قام بنجار بقتل والدته.

وكان محمد غالب رئيس نيابة العبور قد أمر حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامه بقتل والده وكتم أنفاسه أثناء نومه، كما أمرت النيابة العامة بانتداب الطب الشرعى لتشريح جثة المتوفي والتصريح بدفنها عقب ذلك.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطاراً من الرائد يوسف الشامى رئيس مباحث قسم شرطة العبور، بتلقيه بلاغا من "ج ك ا " 22 سنة، طالبة ومقيمة - دائرة القسم، أفادت باكتشافها وفاة والدها " ك ا " البالغ من العمر 78 سنة بالمعاش، ومقيم ذات العنوان داخل مسكنه، أثناء قيامها بإيقاظه من النوم، وتلاحظ لها وجود آثار خنق وسحجات حول الرقبة، وقررت قيام شقيقها المدعو "ز ك ا" 20 سنة، حاصل على ثانوية عامة، بدون عمل، ومقيم ذات العنوان بارتكاب الواقعة.