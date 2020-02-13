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تباين مؤشرات بورصة الكويت بالختام وسط هبوط 5 قطاعات أبرزها البنوك

الخميس، 13 فبراير 2020 01:50 م
تباين مؤشرات بورصة الكويت بالختام وسط هبوط 5 قطاعات أبرزها البنوك بورصة الكويت
كتب هانى الحوتى

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تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع مؤشرا السوق العام والأول، فيما ارتفع مؤشرا السوق الرئيسى ورئيسى 50، وسط هبوط 5 قطاعات على رأسها البنوك.
 
وانحفض مؤشر السوق العام بنسبة 0.1% خاسراً 6.5 نقطة ليغلق عند مستوى 6209.30 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.17% خاسراً 11.62 نقطة ليغلق عند مستوى 6898.36 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.08% رابحاً 3.75 نقطة ليغلق عند مستوى 4844.88 نقطة، وصعد مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.22% رابحاً 11.09 نقطة ليغلق عند مستوى 4976.55 نقطة.
 
وجرى التداول بختام التعاملات على 417.9 مليون سهم بقيمة 37 مليون دينار كويتى عبر 11.2 ألف صفقة.
 
وتراجعت 5 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.13%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.75%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.28%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.25%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.11%، فيما ارتفع قطاع التكنولوجيا بنسبة 10%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 4.10%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.84%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.53%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.34%.
 
وجاء سهم "شركة المال للاستثمار" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 12%، تليه شركة عمار للتمويل والإجارة بنسبة 11.62%، ثم شركة الأنطمة الآلية بنسبة 10%، فيما تصدر سهم "شركة أسمنت الخليج" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.62% ثم شركة التعمير للاستثمار العقارى بنسبة 8.07%، ثم الشركة الأولى للتأمين التكافلى بنسبة 7%.
 
وفى سياق متصل أعلنت شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية، عن تنفيذ حكم التمييز بالدعوى رقم 5766 لسنة 2014 تجارى كلى/13، والذى قضى بإخلاء مركز ديسكفرى، قد تم تأجيله لمدة 6 أشهر حسب الاتفاق مع شركة المشروعات السياحية، وحددت الأجرة بمبلغ إجمالي قدره 75 ألف دينار كويتي لمدة 6 أشهر، ومن المتوقع أن ينعكس استمرار إيرادات المشروع لمدة 6 أشهر أخرى بشكل إيجابى على البيانات المالية للشركة.
 

بورصة الكويت

بورصة الكويت للأوراق المالية

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