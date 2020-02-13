سوبر كورة
Ads
الخميس، 13 فبراير 2020 04:19 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

بيان لنقابة الأطباء: وزارة الصحة حررت بلاغا ضدنا لتحقيقنا مع مسئولين بها

الخميس، 13 فبراير 2020 02:56 م
بيان لنقابة الأطباء: وزارة الصحة حررت بلاغا ضدنا لتحقيقنا مع مسئولين بها مؤتمر نقابة الأطباء الثالث والعشرون، للنقابات الفرعية
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، إن وزارة الصحة قامت بعمل بلاغ للنائب العام ضد نقابة الأطباء، بخصوص حادث طبيبات المنيا الأخير، وذلك لأن النقابة قامت بإحالة مسئولين من وزارة الصحة للتحقيق، هذا بالإضافة إلى إتهام النقابة بإثارة البلبلة والتأثير على الأمن العام، وإهدار المال العام.

 

وأضاف الطاهر، فى بيان، أصدرته النقابة، صباح اليوم، الخميس، أن هناك أحد الصيادلة قام بالاستناد إلى بلاغ وزارة الصحة للنائب العام، برفع قضية جديدة لفرض الحراسة على نقابة الأطباء، مستنكرا أن يتم تحرير تلك البلاغات فى الوقت الذى تقوم فيه النقابة بتأدية دورها المنوط بها، والدفاع عن حق أعضائها، والحفاظ على سلامتهم أثناء تأديتهم عملهم، وعدم تكرار مثل حادث المنيا لأخرين.

 

وانطلق صباح اليوم، فعاليات مؤتمر نقابة الأطباء الثالث والعشرون، للنقابات الفرعية، بالقاهرة بحضور كلا من نقيب الأطباء الدكتور حسين خيري، ووكيلة النقابة الدكتورة نجوى الشافعي، والأمين العام الدكتور إيهاب الطاهر، ومقرر المؤتمر الدكتور كريم مصباح، وأعضاء مجلس النقابة العامة وأعضاء مجالس النقابات الفرعية.

 

رحب الدكتور حسين خيرى، نقيب الأطباء، بالحضور وتمني أن يخرج المؤتمر، والذي ستستمر أعماله ليوم الجمعة بنتائج مثمرة تخدم مصالح الأطباء، كما رحبت الدكتورة نجوي الشافعي وكيل النقابة بالحضور، وأكدت أن جموع الأطباء وضعو ثقتهم في أعضاء مجالس النقابات الفرعية، لذلك تمنت أن يخرج المؤتمر بتوصيات جيدة مرضيه للجميع لتحقيق مصالح الأطباء.

 

يذكر أن المؤتمر سيناقش عدة موضوعات منها توحيد إجراءات التعامل مع حالات الإعتداء علي الأطباء، وهجرة الأطباء، ومشكلات العيادات الخاصة، والأعلام والطب، كما سيناقش وضع الأطباء في منظومة التامين الصحي الشامل الجديد.

 

 

نقابة الاطباء

بلاغ وزيرة الصحة ضد نقابة الاطباء

اخبار مصر اليوم

اخبار مصر

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ولادة توأم فى عملية قيصرية لسيدة مريضة بالإيدز داخل مستشفى زفتى العام

ولادة توأم فى عملية قيصرية لسيدة مريضة بالإيدز داخل مستشفى زفتى العام

موظف فى بريد مطروح يورط والده بدون علمه بقضية غسيل أموال بـ 1.7 مليار جنيه

موظف فى بريد مطروح يورط والده بدون علمه بقضية غسيل أموال بـ 1.7 مليار جنيه

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مشاركة محمد صلاح فى أولمبياد طوكيو 2020

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مشاركة محمد صلاح فى أولمبياد طوكيو 2020

وزير التعليم: إطلاق المشروع القومى للقراءة والجائزة الأولى مليون جنيه

وزير التعليم: إطلاق المشروع القومى للقراءة والجائزة الأولى مليون جنيه

الخطيب يعتذر عن عدم حضور السوبر المصرى فى الإمارات

الخطيب يعتذر عن عدم حضور السوبر المصرى فى الإمارات

اعرف طريقك.. شلل مرورى أعلى كوبرى أكتوبر باتجاه ميدان رمسيس.. فيديو

اعرف طريقك.. شلل مرورى أعلى كوبرى أكتوبر باتجاه ميدان رمسيس.. فيديو

حبس 20 متهما فى أكبر قضية غسل أموال ببريد مطروح بمليار و750 مليون جنيه

حبس 20 متهما فى أكبر قضية غسل أموال ببريد مطروح بمليار و750 مليون جنيه

مدرس للوزير بمؤتمر التعليم: مناهج أولى ثانوى ثقيلة ولا تمنح مساحة للإبداع

مدرس للوزير بمؤتمر التعليم: مناهج أولى ثانوى ثقيلة ولا تمنح مساحة للإبداع

مدبولى يصدر قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق رعاية الطفولة والأمومة

مدبولى يصدر قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق رعاية الطفولة والأمومة

صور.. وزير التعليم: الزيادة السكانية تبتلع كل ما يتم بناؤه من فصول

صور.. وزير التعليم: الزيادة السكانية تبتلع كل ما يتم بناؤه من فصول

الشهيد مصطفى عبيدو .. تعرف على متعلقاته لحظة استشهاده

الشهيد مصطفى عبيدو .. تعرف على متعلقاته لحظة استشهاده

التأمين الصحى الشامل: نضمن نظامًا صحيًا متكاملاً وعادلاً لكل منتفع

التأمين الصحى الشامل: نضمن نظامًا صحيًا متكاملاً وعادلاً لكل منتفع

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة