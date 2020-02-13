بومبيو: مباحثات جارية بشأن رفع السودان عن لائحة الدول الراعية للإرهاب

واشنطن أ ش أ

أكد وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، أن مباحثات جارية فى واشنطن بشأن رفع السودان عن "لائحة الدول الراعية للإرهاب" منذ فترة، مشيرا إلى أن أحد عناصر ذلك هو وجود سلسلة من المطالبات لضحايا المدمرة الأمريكية "كول".

وقال بومبيو فى تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الخميس - إن بلاده تبذل قصارى جهدها لمعالجة هذه المسألة، مبينا أنه لم يتخذ أى قرار فيما يتعلق بذلك.

ولا تزال واشنطن تصنف السودان دولة راعية للإرهاب، وهو ما تقول الحكومة الجديدة برئاسة عبد الله حمدوك إنه يعوق الاستثمار الأجنبى فى البلاد.

يشار إلى أن السودان متهم أمام المحاكم الأمريكية بأن إيواءه لعناصر من تنظيم القاعدة تسبب فى الهجوم على المدمرة كول عام 2000 فى خليج عدن الذى أسفر عن مصرع 17 أمريكيا وإصابة 39 آخرين بجروح.