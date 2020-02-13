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بورصة قطر تواصل التراجع..والمؤشر الرئيسى يهبط أسفل مستوى 10آلاف نقطة

الخميس، 13 فبراير 2020 11:23 ص
بورصة قطر تواصل التراجع..والمؤشر الرئيسى يهبط أسفل مستوى 10آلاف نقطة بورصة قطر
كتب هانى الحوتى

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تراجعت بورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.69% خاسرة 68.47 نقطة، لتصل إلى مستوى 9884.90 نقطة، بضغوط هبوط 6 قطاعات على رأسها العقارات، وجرى التداول بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 48.6 مليون سهم بقيمة 101.5 مليون ريال قطرى عبر تنفيذ 3501 صفقة، وارتفع 12 سهماً، وانخفض 28 سهما، واستقرت 7 أسهم.
 
وانخفضت 6 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.66%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 1.38%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.53%، فقطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.40%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.26%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.11%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.42%.
 
وفى سياق متصل أعلنت شركة ودام الغذائية أن مجلس الإدارة سيجتمع يوم الأحد الموافق 01 مارس، وذلك لمناقشة النتائج المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
 
فيما أعلنت مجمع شركات المناعي أن مجلس الإدارة سيجتمع يوم الخميس الموافق 27 فبراير، وذلك لمناقشة النتائج المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
 
 
 
 

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