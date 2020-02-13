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بورصة البحرين تعاود الارتفاع بجلسة نهاية الأسبوع مدفوعة بصعود قطاع البنوك

الخميس، 13 فبراير 2020 01:15 م
بورصة البحرين تعاود الارتفاع بجلسة نهاية الأسبوع مدفوعة بصعود قطاع البنوك بورصة البحرين
كتب هانى الحوتى

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عاود المؤشر العام لسوق البحرين المالى، الارتفاع بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بعد تراجعه أمس، بنسبة 0.05% رابحاً 0.84 نقطة ليغلق عند مستوى 1662.57 نقطة، مدفوعاً بصعود قطاع البنوك التجارية.
 
وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 3.4 مليون سهم بقيمة 881.4 ألف دينار.
 
وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 6.11% مدفوعاً بصعود سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 2%، بنك البحرين الوطنى بنسبة 0.67%، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 1.02% بضغوط هبوط سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 2.27%، مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.83%، مجموعة البركة المصرفية بنسبة 0.31%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 0.45% بضغوط سهم شركة البحرين للسينما بنسبة 5.41%.
 
وفى سياق متصل أعلن مصرف السلام البحرين، عن تحقيق صافى أرباح بلغت 4 ملايين دينار بحرينى للربع الأخير من عام 2019 مقابل 5 ملايين دينار بحرينى لنفس الفترة من عام 2018 بنسبة نمو 20% عائد على السهم 1.8 فلس مقابل عائد 2.3 فلس للربع نفسه من عام 201، وارتفع صافى الربح العائد للمساهمين بنسبة 14% وبلغ 21.1 مليون دينار بحرينى مقارنة مع 18.5 مليون دينار بحرينى في عام 2018، كذلك ارتفع العائد على السهم بشكل ملحوظ للعام 2019 ليصل إلى 9.8 فلس مقابل 8.7 فلس للعام 2018.
 
فيما أعلنت مجموعة جى اف اتش المالية، عن تحقيق صافى ربح يؤول للمساهمين بقيمة 80.1 مليون دولار خلال عام 2019 مقابل 114.1 مليون دولار خلال عام 2018 بنسبة انخفاض 29.8%، ويعزى ذلك بشكل أساسى إلى ارتفاع المخصصات في شركة الصيرفة التجارية التابعة للمجموعة، وبلغت قيمة الربح للسهم خلال السنة ما مقداره 2.37 سنتاً، مقارنة بما مقدار 3.22 سنتاً في نفس الفترة من العام السابق.
 

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