بعد 5 أشهر.. تسليم ملعب صراوة بقرار محافظ المنوفية.. صور

المنوفية - محمود شاكر

أعلن الدكتور أحمد القزاز، رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، عن تنفيذ قرار المحافظ اللواء إبراهيم أبو ليمون بتمكين الشباب والرياضة بأشمون من ملعب قرية صراوة والذى كان قد تم التعدى عليه منذ 5 أشهر.

وأكد القزاز أنه تم التسليم بحضورة، يرافقة سالم الجندي، نائب رئيس المدينة، واللواء عماد موسى، مساعد مدير الأمن، واللواء سيد عبد العظيم، مساعد مدير الأمن، والعميد محمد علي، مأمور مركز أشمون، ورضا عبد المقصود، مدير إدارة الشباب والرياضة بأشمون، ورؤساء الوحدات المحلية بدروة محمد وهدان، وسعد رجب شطانوف، وميرفت طاحون سنتريس، وفريد هيكل ساقية أبوشعرة وفور التسليم قام المقاول بالبدء في أعمال الإنشاءات بالملعب.