بعد 5 أشهر.. تسليم ملعب صراوة بقرار محافظ المنوفية.. صور

أعلن الدكتور أحمد القزاز، رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، عن تنفيذ قرار المحافظ اللواء إبراهيم أبو ليمون بتمكين الشباب والرياضة بأشمون من ملعب قرية صراوة والذى كان قد تم التعدى عليه منذ 5 أشهر.
وأكد القزاز أنه تم التسليم بحضورة، يرافقة سالم الجندي، نائب رئيس المدينة، واللواء عماد موسى، مساعد مدير الأمن، واللواء سيد عبد العظيم، مساعد مدير الأمن، والعميد محمد علي، مأمور مركز أشمون، ورضا عبد المقصود، مدير إدارة الشباب والرياضة بأشمون، ورؤساء الوحدات المحلية بدروة محمد وهدان، وسعد رجب شطانوف، وميرفت طاحون سنتريس، وفريد هيكل ساقية أبوشعرة وفور التسليم قام المقاول بالبدء في أعمال الإنشاءات بالملعب.
كما وافق اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية على غلق عدد 4 عيادات خاصة بشبين الكوم وكوم الضبع بالباجور، وكذا عيادة تخصصية بزاوية رزين بمنوف وعيادة سمعيات بمدينة الشهداء لإدارتهم بدون ترخيص ومخالفتهم للقانون رقم 153 لسنة 2004 المعدل للقانون رقم 51 لسنة 1981 والخاص بتنظيم العمل داخل المنشأت الطبية الخاصة، على أن يتم إعادة التشغيل بعد الإنتهاء من تقديم مستندات الترخيص وتلافى المخالفات الواردة.
جاء ذلك بناءً علي المذكرة المقدمة من مديرية الشئون الصحية بمرور إدارة العلاج الحر علي المنشأت الطبية، حيث تلاحظ عدم إتباع سياسة مكافحة العدوي بالإضافة إلي عدم جاهزية غرفة الأشعة ووجود عدة مخالفات أخري .
من جانبه، شدد محافظ المنوفية، على استمرار تكثيف الحملات التفتيشية على المنشأت الطبية على مستوى المحافظة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.
كما أعلن محافظ المنوفية، أنه تم الإنتهاء من رفع كافة مخلفات نواتج الهدم والتطهير بمدخل قرية شنوان بمركز ومدينة شبين الكوم، حيث تم رفع ما يزيد عن 4 آلاف طن من مدخل القرية فى مدة لا تتجاوز أسبوع، وكذا تم تطهير المنطقة وتشجيرها ، وأكد على أنه سيتم إستغلال المنطقة كمشتل للوحدة المحلية لإضفاء مظهر جمالي وحضارى.
كما أعلن المحافظ، أنه سيتم البدء فى رفع مخلفات نواتج الهدم من على جانبى ترعة القاصد بداية الأسبوع المقبل، مضيفاً أنه يسعى جاهداً للإرتقاء بمنظومة النظافة وتحسين البيئة بإعتبارهم أولى أولوياته منذ قدومه المحافظة لإعادة الرونق والشكل الحضارى للمحافظة .
وأكد محافظ المنوفية، أنه قد وضع خطة طموحة ومتكاملة للتعامل مع كافة بؤر تجمعات القمامة ونواتج الهدم بدءاً برفع تراكمات أرض عرفة والتي بلغت ما يقرب من 20 ألف طن وجارى العمل بإستمرار بمختلف نطاق المحافظة للإنتهاء من كافة تجمعات بؤر القمامة.
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