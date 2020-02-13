سوبر كورة
Ads
الخميس، 13 فبراير 2020 07:39 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

بعد 5 أشهر.. تسليم ملعب صراوة بقرار محافظ المنوفية.. صور

الخميس، 13 فبراير 2020 06:02 م
بعد 5 أشهر.. تسليم ملعب صراوة بقرار محافظ المنوفية.. صور الدكتور أحمد القزاز رئيس مركز ومدينة أشمون
المنوفية - محمود شاكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن الدكتور أحمد القزاز، رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، عن تنفيذ قرار المحافظ اللواء إبراهيم أبو ليمون بتمكين الشباب والرياضة بأشمون من ملعب قرية صراوة والذى كان قد تم التعدى عليه منذ 5 أشهر.
 
 
وأكد القزاز أنه تم التسليم بحضورة، يرافقة سالم الجندي، نائب رئيس المدينة، واللواء عماد موسى، مساعد مدير الأمن، واللواء سيد عبد العظيم، مساعد مدير الأمن، والعميد محمد علي، مأمور مركز أشمون، ورضا عبد المقصود، مدير إدارة الشباب والرياضة بأشمون، ورؤساء الوحدات المحلية بدروة محمد وهدان، وسعد رجب شطانوف، وميرفت طاحون سنتريس، وفريد هيكل ساقية أبوشعرة وفور التسليم قام المقاول بالبدء في أعمال الإنشاءات بالملعب.
 
 
كما وافق اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية على غلق عدد 4 عيادات خاصة بشبين الكوم وكوم الضبع بالباجور، وكذا عيادة تخصصية بزاوية رزين بمنوف وعيادة سمعيات بمدينة الشهداء لإدارتهم بدون ترخيص ومخالفتهم للقانون رقم 153 لسنة 2004 المعدل للقانون رقم 51 لسنة 1981 والخاص بتنظيم العمل داخل المنشأت الطبية الخاصة، على أن يتم إعادة التشغيل بعد الإنتهاء من تقديم مستندات الترخيص وتلافى المخالفات الواردة.
 
 
جاء ذلك بناءً علي المذكرة المقدمة من مديرية الشئون الصحية بمرور إدارة العلاج الحر علي المنشأت الطبية، حيث تلاحظ عدم إتباع سياسة مكافحة العدوي بالإضافة إلي عدم جاهزية غرفة الأشعة ووجود عدة مخالفات أخري .
 
 
من جانبه، شدد محافظ المنوفية، على استمرار تكثيف الحملات التفتيشية على المنشأت الطبية على مستوى المحافظة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.
 
كما أعلن محافظ المنوفية، أنه تم الإنتهاء من رفع كافة مخلفات نواتج الهدم والتطهير بمدخل قرية شنوان بمركز ومدينة شبين الكوم، حيث تم رفع ما يزيد عن 4 آلاف طن من مدخل القرية فى مدة لا تتجاوز أسبوع، وكذا تم تطهير المنطقة وتشجيرها ، وأكد على أنه سيتم إستغلال المنطقة كمشتل للوحدة المحلية لإضفاء مظهر جمالي وحضارى.
 
كما أعلن المحافظ، أنه سيتم البدء فى رفع مخلفات نواتج الهدم من على جانبى ترعة القاصد بداية الأسبوع المقبل، مضيفاً أنه يسعى جاهداً للإرتقاء بمنظومة النظافة وتحسين البيئة بإعتبارهم أولى أولوياته منذ قدومه المحافظة لإعادة الرونق والشكل الحضارى للمحافظة . 
 
وأكد محافظ المنوفية، أنه قد وضع خطة طموحة ومتكاملة للتعامل مع كافة بؤر تجمعات القمامة ونواتج الهدم بدءاً برفع تراكمات أرض عرفة والتي بلغت ما يقرب من 20 ألف طن وجارى العمل بإستمرار بمختلف نطاق المحافظة للإنتهاء من كافة تجمعات بؤر القمامة.    
 
 
 
 
IMG-20200213-WA0018
 
 
IMG-20200213-WA0019
 
 
IMG-20200213-WA0020
 
 
IMG-20200213-WA0021
 
 
IMG-20200213-WA0022

تسليم

ملعب صراوة

اشمون

قرار

محافظ المنوفية

اخبار مصر اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد: حالة عدم استقرار بالطقس من السبت للأربعاء وأمطار وانخفاض بالحرارة

الأرصاد: حالة عدم استقرار بالطقس من السبت للأربعاء وأمطار وانخفاض بالحرارة

الرئيس السيسى يوجه بمواصلة تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار

الرئيس السيسى يوجه بمواصلة تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار

محكمة الأسرة تحدد جلسة 26 مارس للحكم فى دعوى تعليم " توأم " أحمد عز وزينة

محكمة الأسرة تحدد جلسة 26 مارس للحكم فى دعوى تعليم " توأم " أحمد عز وزينة

ولادة توأم فى عملية قيصرية لسيدة مريضة بالإيدز داخل مستشفى زفتى العام

ولادة توأم فى عملية قيصرية لسيدة مريضة بالإيدز داخل مستشفى زفتى العام

موظف فى بريد مطروح يورط والده بدون علمه بقضية غسيل أموال بـ 1.7 مليار جنيه

موظف فى بريد مطروح يورط والده بدون علمه بقضية غسيل أموال بـ 1.7 مليار جنيه

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مشاركة محمد صلاح فى أولمبياد طوكيو 2020

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مشاركة محمد صلاح فى أولمبياد طوكيو 2020

وزير التعليم: إطلاق المشروع القومى للقراءة والجائزة الأولى مليون جنيه

وزير التعليم: إطلاق المشروع القومى للقراءة والجائزة الأولى مليون جنيه

الخطيب يعتذر عن عدم حضور السوبر المصرى فى الإمارات

الخطيب يعتذر عن عدم حضور السوبر المصرى فى الإمارات

اعرف طريقك.. شلل مرورى أعلى كوبرى أكتوبر باتجاه ميدان رمسيس.. فيديو

اعرف طريقك.. شلل مرورى أعلى كوبرى أكتوبر باتجاه ميدان رمسيس.. فيديو

حبس 20 متهما فى أكبر قضية غسل أموال ببريد مطروح بمليار و750 مليون جنيه

حبس 20 متهما فى أكبر قضية غسل أموال ببريد مطروح بمليار و750 مليون جنيه

مدرس للوزير بمؤتمر التعليم: مناهج أولى ثانوى ثقيلة ولا تمنح مساحة للإبداع

مدرس للوزير بمؤتمر التعليم: مناهج أولى ثانوى ثقيلة ولا تمنح مساحة للإبداع

مدبولى يصدر قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق رعاية الطفولة والأمومة

مدبولى يصدر قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق رعاية الطفولة والأمومة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة