بعد نفوق الحوت القاتل.. تعرف على أنوع دلافين البحر الأحمر (صور)

البحر الأحمر - عماد عرفة

يضم البحر الأحمر العديد من الكائنات البحرية الفريدة، على رأسها الدلافين، حيث تعد من ضمن الكائنات التي لها دور كبير في المجال السياحي بالبحر الأحمر، ويأتي لها خصيصا العديد من السياح من جنسيات مختلفة للغوص لمشاهدتها في أعماق البحر الأحمر.

وكشف الدكتور أحمد غلاب، الباحث البيئي بمحميات البحر الأحمر، ومدير محميات البحر الأحمر السابق، أن هناك 13 نوعا من الدلافين بالبحر الأحمر، أشهرها الدولفين الدوار، والذي يعيش في مجموعات بمنطقة سطايح وصمداي، بمرسى علم، وكذلك ذو الأنف الزجاجية الذي يعيش شمال الغردقة، بمنطقة العرق والفانوس.

وأضاف الباحث البيئي أحمد غلاب لـ "اليوم السابع" أن الحوت القاتل الكاذب، الذي عثر علية أمس نافق علي أحد شواطئ القري السياحية، هو من أنواع الدلافين وليس من الحيتان ولقب بهذا الاسم نسبة لوجه الشبة بينه وبين الحوت القاتل.

وأشار أن أنواع الدلافين في البحر الأحمر منها الدولفين القاتل الكاذب Whale False Killer، والدولفين القائد قصير الزعنفة Whale Pilot Finned-Short، وريسو الدولفين Risso's Dolphin، والحدب الهندي الدولفين Indo Pacific Humpback Dolphin.

وكذلك الدولفين الشائع قاروى األنف Dolphin Bottlenose Common، والدولفين الهندى قاروى األنف Dolphin Bottlenose Pacific Indo، والدولفين المرقط المدارى Dolphin Spotted PantroPical، والدولفين الدوار Dolphin Spinner، والدولفين المخطط Dolphin Striped، والدولفين الهندى قاروى األنف Dolphin Bottlenose Ocean Indian.

وأكد الباحث البيئي أحمد غلاب، أن في عام 2017، أصدرت محميات البحر الأحمر، عدة تعليمات خاصة بتعليمات زيارة شعاب العرق والفانوس والمعروفة باسم مناطق استراحة الدلافين، وذلك بهدل حفاظا علي الدلافين هناك، كانت أهم تلك التعليمات، تواجد اللنشات السياحية والتى تحمل تصريح ملاحى سارى بمنطقة شعاب العرق والفانوس بداً من التاسعة صباحاً حتى الثانية ظهراً، والتزام جميع المراكب بالرباط فى المناطق المحددة فور وصولها والموضحة طبقا للعلامات.

كذلك عدم السماح لاى لنش او زوديك التواجد فى المناطق المحددة لاستراحة الدلافين التى تحمل العلامات البيضاء، والتى تدل على وجود دلافين فى المنطقة، فى حالة رصد أسراب الدلافين، خارج أماكن الراحة الخاصة بها، يحظر على أى لنش أو زوديك الاقتراب منهم وملاحقتهم، و السماح للنشات التى تقل على متنها غواصين بالدخول فى المناطق المخصصة ايضا لأنزال الغواصين ثم العودة للربط فى المناطق المخصصة لربط اللنشات

كما أن فى حالة وجود زائرين يرغبون فى مشاهدة الدلافين لابد أن لا يقل طول الزوديك " المركب المطاطى" الذى يقلهم عن 4 أمتار ومزود بمحرك لا يقل عن 25 حصان ويستخدم فقط لانزال السائحين للغطس فقط ثم العودة، وتكون حركة المركب داخل شعاب العرق والفانوس بحرص شديد ولا تقل عن 3 عقدة كذلك يحذر على عليه ملاحقة اسراب الدلافين او السير خلفهم وأن يكون السير فى اتجاه موازى لهم على بعد 50 متر على الأقل وعدم لمس الدلافين اطلاقاً، ويكون هناك مرشد واحد لكل 8 زائرين خلال الرحلة البحرية بمنطقة شعاب الفانوس والعرق .

كذلك تزويد اللنش بسترات نجاة وارتداء كل زائر سترة نجاة منذ انطلاق الرحلة حتى نهايتها، وفى حالة المخالفة بتلك التعليمات تقع المسئولية على اللنش السياحى المخالف وقائدة ومالكة والمركز التابع له وشركة السياحة المتعاقد معها بالعقوبات المنصوص عليها فى قانون المحميات رقم 102 لسنة 1983وقانون البيئة رقم 9 لسنة 2009 والخاص بإزعاج الكائنات الحية وفى حالة تكرار المخالفة يتم منع المركب من دخول شعاب العرق والفانوس مرة اخرى .



