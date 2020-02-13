سوبر كورة
Ads
الخميس، 13 فبراير 2020 03:04 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

بعد نفوق الحوت القاتل.. تعرف على أنوع دلافين البحر الأحمر (صور)

الخميس، 13 فبراير 2020 02:26 م
بعد نفوق الحوت القاتل.. تعرف على أنوع دلافين البحر الأحمر (صور) دلافين البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يضم البحر الأحمر العديد من الكائنات البحرية الفريدة، على رأسها الدلافين، حيث تعد من ضمن الكائنات التي لها دور كبير في المجال السياحي بالبحر الأحمر، ويأتي لها خصيصا العديد من السياح من جنسيات مختلفة للغوص لمشاهدتها في أعماق البحر الأحمر.

وكشف الدكتور أحمد غلاب، الباحث البيئي بمحميات البحر الأحمر، ومدير محميات البحر الأحمر السابق، أن هناك 13 نوعا من الدلافين بالبحر الأحمر، أشهرها الدولفين الدوار، والذي يعيش في مجموعات بمنطقة سطايح وصمداي، بمرسى علم، وكذلك ذو الأنف الزجاجية الذي يعيش شمال الغردقة، بمنطقة العرق والفانوس.

وأضاف الباحث البيئي أحمد غلاب لـ "اليوم السابع" أن الحوت القاتل الكاذب، الذي عثر علية أمس نافق علي أحد شواطئ القري السياحية، هو من أنواع الدلافين وليس من الحيتان ولقب بهذا الاسم نسبة لوجه الشبة بينه وبين الحوت القاتل.

وأشار أن أنواع الدلافين في البحر الأحمر منها الدولفين القاتل الكاذب Whale False Killer، والدولفين القائد قصير الزعنفة Whale Pilot Finned-Short، وريسو الدولفين Risso's Dolphin، والحدب الهندي الدولفين Indo Pacific Humpback Dolphin.

 

وكذلك الدولفين الشائع قاروى األنف Dolphin Bottlenose Common، والدولفين الهندى قاروى األنف Dolphin Bottlenose Pacific Indo، والدولفين المرقط المدارى Dolphin Spotted PantroPical، والدولفين الدوار Dolphin Spinner، والدولفين المخطط Dolphin Striped، والدولفين الهندى قاروى األنف Dolphin Bottlenose Ocean Indian.

 

وأكد الباحث البيئي أحمد غلاب، أن في عام 2017، أصدرت محميات البحر الأحمر، عدة تعليمات خاصة بتعليمات زيارة شعاب العرق والفانوس والمعروفة باسم مناطق استراحة الدلافين، وذلك بهدل حفاظا علي الدلافين هناك، كانت أهم تلك التعليمات، تواجد اللنشات السياحية والتى تحمل تصريح ملاحى سارى بمنطقة شعاب العرق والفانوس بداً من التاسعة صباحاً حتى الثانية ظهراً، والتزام جميع المراكب بالرباط فى المناطق المحددة فور وصولها والموضحة طبقا للعلامات.

كذلك عدم السماح لاى لنش او زوديك التواجد فى المناطق المحددة لاستراحة الدلافين التى تحمل العلامات البيضاء، والتى تدل على وجود دلافين فى المنطقة،  فى حالة رصد أسراب الدلافين، خارج أماكن الراحة الخاصة بها، يحظر على أى لنش أو زوديك الاقتراب منهم وملاحقتهم، و السماح للنشات التى تقل على متنها غواصين بالدخول فى المناطق المخصصة ايضا لأنزال الغواصين ثم العودة للربط فى المناطق المخصصة لربط اللنشات

كما أن فى حالة وجود زائرين يرغبون فى مشاهدة الدلافين لابد أن لا يقل طول الزوديك " المركب المطاطى" الذى يقلهم عن 4 أمتار ومزود بمحرك لا يقل عن 25 حصان ويستخدم فقط لانزال السائحين للغطس فقط ثم العودة، وتكون حركة المركب داخل شعاب العرق والفانوس بحرص شديد ولا تقل عن 3 عقدة كذلك يحذر على عليه ملاحقة اسراب الدلافين او السير خلفهم وأن يكون السير فى اتجاه موازى لهم على بعد 50 متر على الأقل وعدم لمس الدلافين اطلاقاً، ويكون هناك مرشد واحد لكل 8 زائرين خلال الرحلة البحرية بمنطقة شعاب الفانوس والعرق .

كذلك تزويد اللنش بسترات نجاة وارتداء كل زائر سترة نجاة منذ انطلاق الرحلة حتى نهايتها، وفى حالة المخالفة بتلك التعليمات تقع المسئولية على اللنش السياحى المخالف وقائدة ومالكة والمركز التابع له وشركة السياحة المتعاقد معها بالعقوبات المنصوص عليها فى قانون المحميات رقم 102 لسنة 1983وقانون البيئة رقم 9 لسنة 2009 والخاص بإزعاج الكائنات الحية وفى حالة تكرار المخالفة يتم منع المركب من دخول شعاب العرق والفانوس مرة اخرى .

FB_IMG_1581592252916
 
 
FB_IMG_1581587264946
 
 
FB_IMG_1581587268408
 
 
 

 

FB_IMG_1581587271360
 
 
FB_IMG_1581592225898
 
 
FB_IMG_1581592229343
 
 
FB_IMG_1581592232731
 
 
 

 

FB_IMG_1581592237305
 
 
FB_IMG_1581592240772
 
 
FB_IMG_1581592245241
 
 
FB_IMG_1581592248844

 


البحرالاحمر

الغردقة

دلافين البحر الاحمر

انواع الدلافين بالبحر الأحمر

العرق والفانوس

الحوت القاتل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

شاهد.. تزاوج جماعي للدلافين بمياه محمية صمداي بمرسى علم

الثلاثاء، 21 يناير 2020 04:00 ص

فيديو لبوتين يسبح مع "الدلافين" أثناء زيارته لكوبا.. بمناسبة 20 سنة رئاسة

الإثنين، 30 ديسمبر 2019 11:00 م

صور.. هنا "محمية الجزر الشمالية" درة البحر الأحمر.. يقع بنطاقها أكثر من 16 جزيرة.. وتضم أشهر موقعى غوص "العرق والفانوس" وبيوت للدلافين.. ومدير المحمية: وضعنا خطة لحمايتها ولن نسمح بإزعاج الكائنات البحرية

الثلاثاء، 03 ديسمبر 2019 03:00 ص

CNN بالعربية تبرز تجربة السباحة "الفريدة" مع الدلافين فى الجونة

الإثنين، 28 أكتوبر 2019 05:51 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مشاركة محمد صلاح فى أولمبياد طوكيو 2020

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مشاركة محمد صلاح فى أولمبياد طوكيو 2020

وزير التعليم: إطلاق المشروع القومى للقراءة والجائزة الأولى مليون جنيه

وزير التعليم: إطلاق المشروع القومى للقراءة والجائزة الأولى مليون جنيه

الخطيب يعتذر عن عدم حضور السوبر المصرى فى الإمارات

الخطيب يعتذر عن عدم حضور السوبر المصرى فى الإمارات

اعرف طريقك.. شلل مرورى أعلى كوبرى أكتوبر باتجاه ميدان رمسيس.. فيديو

اعرف طريقك.. شلل مرورى أعلى كوبرى أكتوبر باتجاه ميدان رمسيس.. فيديو

حبس 20 متهما فى أكبر قضية غسل أموال ببريد مطروح بمليار و750 مليون جنيه

حبس 20 متهما فى أكبر قضية غسل أموال ببريد مطروح بمليار و750 مليون جنيه

مدرس للوزير بمؤتمر التعليم: مناهج أولى ثانوى ثقيلة ولا تمنح مساحة للإبداع

مدرس للوزير بمؤتمر التعليم: مناهج أولى ثانوى ثقيلة ولا تمنح مساحة للإبداع

مدبولى يصدر قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق رعاية الطفولة والأمومة

مدبولى يصدر قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق رعاية الطفولة والأمومة

صور.. وزير التعليم: الزيادة السكانية تبتلع كل ما يتم بناؤه من فصول

صور.. وزير التعليم: الزيادة السكانية تبتلع كل ما يتم بناؤه من فصول

الشهيد مصطفى عبيدو .. تعرف على متعلقاته لحظة استشهاده

الشهيد مصطفى عبيدو .. تعرف على متعلقاته لحظة استشهاده

التأمين الصحى الشامل: نضمن نظامًا صحيًا متكاملاً وعادلاً لكل منتفع

التأمين الصحى الشامل: نضمن نظامًا صحيًا متكاملاً وعادلاً لكل منتفع

غالبية القراء لا يتوقعون تراجع مخالفات شركات التقسيط بعد قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى

غالبية القراء لا يتوقعون تراجع مخالفات شركات التقسيط بعد قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى

"التعليم" لطلاب الثانوية العامة: اختاروا اللغة الثانية بدقة عند ملء الاستمارة

"التعليم" لطلاب الثانوية العامة: اختاروا اللغة الثانية بدقة عند ملء الاستمارة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة