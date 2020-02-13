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برنامج مكثف فى التمريض بنظام الساعات المعتمدة للخريجين بجامعة الزقازيق

الخميس، 13 فبراير 2020 03:07 م
برنامج مكثف فى التمريض بنظام الساعات المعتمدة للخريجين بجامعة الزقازيق جامعة الزقازيق
الشرقية - فريق المحافظات

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أعلنت كلية التمريض جامعة الزقازيق عن بدء برنامج مكثف في التمريض بنظام الساعات المعتمدة لخريجي الجامعات ومدة الدراسة به 24 شهرا بالإضافة إلى 6 شهور امتياز للتدريب بالمستشفيات الحكومية/الجامعية.

ويعرف هذا البرنامج ببرنامج الشهادة الثانية ويتضمن  6 فصول دراسية متواصلة دون فاصل بالإضافة إلى الفصل التمهيدى.

وصرحت الدكتورة نادية طه عميدة الكلية أن البرنامج يقبل طلاب من الجنسين (ذكور / إناث ) من خريجى مختلف الكليات والمعاهد العليا علي ألا يمر علي سنة التخرج أكثر من 10 سنوات ، بشرط الحصول علي البكالوريوس أو الليسانس بمعدل تراكمي لا يقل عن 60 % وأن  يكون من طلاب القسم العلمي بالثانوية العامة و أن تكون اللغة الأجنبية الأولى هي اللغة الانجليزية.

وأشارت الدكتورة صباح لطفي مدير البرنامج إلي أن هناك معايير للالتحاق بالبرنامج أقرتها لجنة قطاع التمريض تتمثل في اجتياز اختبارات القبول و المقابلة الشخصية والكشوفات الطبية المطلوبة ، علاوة علي اجتياز المقررات المؤهلة للالتحاق بالبرنامج، مضيفة أنه فى حالة عدم دراسة المتقدم لهذه المقررات يجب عليه دراستها  و اجتيازها بنجاح فى شهر مايو من كل عام لمدة فصل دراسى واحد (15 أسبوع) كالأتى : علم تشريح الإنسان ، علم وظائف الأعضاء ، ميكروبيولوجي ، الكيمياء الحيوية و التغذية ، مراحل النمو والتطور في الحياة ، مبادئ الإحصاء فى حالة حصول الطالب على شهادة الثانوية العامة شعبة علمى رياضة يجب أن يسجل لدراسة مادة الأحياء فى الفصل التمهيدى.

وعن نظام ومواعيد الدراسة، أوضحت الدكتورة صباح لطفي  ان مدة  الدراسة ستة فصول دراسية بما يعادل 104 ساعة معتمدة و يتبعها 12 ساعة معتمدة اسبوعيا . وتقسم السنة الدراسية إلي  3 فصول دراسية كل منها 15 أسبوعا يعقب كل منها امتحان نهائي.

 

 


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