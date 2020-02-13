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بالاسم ورقم الجلوس..نتيجة التيرم الأول للفرقة الرابعة كلية آداب جامعة بنها

الخميس، 13 فبراير 2020 12:21 م
بالاسم ورقم الجلوس..نتيجة التيرم الأول للفرقة الرابعة كلية آداب جامعة بنها الدكتور حسين المغربي رئيس جامعة بنها
القليوبية إبراهيم سالم

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ينشر "اليوم السابع"، نتيجة التيرم الأول من العام الجامعي الحالي للفرقة الرابعة بكلية الآداب جامعة بنها، حيث اعتمدت الدكتورة عبير الرباط عميد كلية الآداب جامعة بنها، والدكتور محمد أبو عرب وكيل الكلية لشئون الطلاب، نتيجة الفرقة الرابعة لتكون كلية الآداب من أوائل الكليات في إعلان النتائج هذا العام.

وأكدت الدكتورة عبير الرباط عميد الكلية، أنه تنفيذا لتوجيها ورعاية الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، والدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، تم بدء تصحيح الامتحانات فور الانتهاء منها وتجميعها واعتمادها، وإعلانها للطلاب من خلال روابط علي على شبكة الانترنت، إلى جانب وجودها بمنطقة شؤون الطلاب بالكلية.

وأوضحت "الرباط"، أن الكلية من أوائل الكليات التي انتهت من تصحيح الامتحانات واعتماد وإعلان النتائج للتيرم الأول للعام الجامعى الحالي، وذلك تنفيذا لمبادرة "طلابنا هم أبناؤنا" التي تدشنها الكلية الفصل الدراسي الثاني، لتقديم كافة الخدمات في سهولة ويسر للطلاب.

فيما أعلنت عدد من الكليات التابعة لجامعة بنها إعلان النتائج وإرسالها عبر البريد الإلكتروني لكل طالب بتلك الكليات، حيث أكدت وحدة نظم المعلومات الإدارية بالجامعة أنه سيتم إرسال نتاج الطلاب بالكليات المختلفة بالفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020/2019 عبر الإيميل الجامعي للطالب.

وأهابت وحدة نظم المعلومات الإدارية بالجامعة، طلاب الكليات المختلفة بسرعة تفعيل الميل الجامعي لهم والموجود علي الكارينية الجامعي لكل طالب، وذلك للحصول علي النتيجة فور إرسالها من إدارة الكلية.

للاطلاع على النتيجة اضغط هنا..

 

 

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