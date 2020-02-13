انهيار عقار قديم وسط الإسكندرية دون وقوع إصابات

الإسكندرية أسماء على بدر

تسبب انهيار أجزاء من عقار بمنطقة محطة مصر وسط الإسكندرية، اليوم الخميس، تحطيم سيارة ميكروباص بشكل كامل تصادف وقوفها أسفل العقار، ولم يسفر الحادث عن أي إصابات.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، بلاغاً يفيد بانهيار أجزاء من عقار بمنطقة محطة مصر أمام مبني البريد، والتسبب في تحطيم سيارة ميكروباص، بدون إصابات.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية ومسئولي حى وسط وتم عمل كردون بمحيط العقار، وجارى رفع الأثار الناتجة عن انهيار العقار لتيسر الحركة المرورية بالمنطقة.

وكان قد أنقذت العناية الإلهية، أسرتين من الموت، أمس الأربعاء، حيث غادروا شققهم، قبل ساعة من انهيار عقار مكون من 6 طوابق بمنطقة الحضرة البحرية بحي وسط الإسكندرية.

البداية، عندما تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة باب شرقي، يفيد بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بسقوط العقار رقم 4 بشارع العشري بمنطقة الحضرة البحرية دائرة القسم، على الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث.

وبالمعاينة والفحص، تبين أن العقار مكون من طابق أرضى و5 طوابق علوية، مساحته نحو 150 متر، ملك ورثة محمد.ال، وانهياره دون حدوث أي إصابات، حيث غادر أسرتين من سكان العقار قبل ساعة واحدة من انهياره، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

وقررت نيابة باب شرقي بالإسكندرية برئاسة المستشار كريم عبد اللطيف إبراهيم، رئيس النيابة، سرعة طلب تحريات المباحث حول انهيار عقار مكون من 6 طوابق بمنطقة الحضرة، وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار، وطلب ملف العقار من الحي، واستدعاء مالك العقار.