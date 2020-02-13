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انضمام الطائرة الأولي من طراز إيرباص A320neo لأسطول مصر للطيران خلال ساعات

الخميس، 13 فبراير 2020 11:30 ص
انضمام الطائرة الأولي من طراز إيرباص A320neo لأسطول مصر للطيران خلال ساعات مطار القهرة الدولى
كتبت رحاب نبيل

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يستقبل مطار القاهرة الدولي، خلال ساعات قليلة الطائرة الأولي لشركة مصر للطيران من طراز إيرباص A320neo،  قادمة من فرنسا، وذلك ضمن 8 طائرات من نفس الطراز كانت قد تم التعاقد عليهم خلال فعاليات معرض دبي عام 2017  للانضمام إلي أسطول الشركة .

وقالت مصادر مطلعة بالشركة، إن وفدا من الشركة قام خلال الأيام الماضية بإنهاء كافة إجراءات استلام الطائرة الأولي من طراز ايرباص A320neo  من مصنع إيرباص العالمية بفرنسا، حيث يضم الوفد ممثلين عن قطاعات التخطيط والشئون القانونية والمالية بالشركة القابضة لمصر للطيران، وممثلي شركة الصيانة والأعمال الفنية، وطاقم القيادة والركب الطائر وممثلي أبحاث وتطوير الكابينة بشركة الخطوط الجوية، وقام بإنهاء كافة إجراءات المراجعة علي الطائرة وأجهزتها للاطمئنان على كفاءة تشغيلها، والتأكد من سلامة جميع الخطوات الفنية المتبعة ومطابقتها للمعايير المتعاقد عليها، ومراجعة كافة إجراءات التعاقد مع ممثلي الجهات المعنية تمهيدا للإقلاع بها من مصنع إيرباص العالمية بفرنسا، ووصولها إلي مطار القاهرة الدولي خلال ساعات قليله  لتنضم إلي أسطول الشركة.

الطائرة الجديدة لمصر للطيران من طراز A320neo، تتميز بسعة معقدية تتراوح ما بين 150  إلى 180 راكبا، ومزودة بمحركات الجيل الأخير، وجناحات الجناح الطرفية، توفر استهلاك الوقود بنسبة 15%، كما أن هيكل الطائرة صنع من مواد جديدة مثل المواد المركبة وسبائك ألومنيوم أكثر من ذي قبل، مما ساعد على تخفيض الوزن وبالتالي استهلاك الوقود، بالإضافة إلى أنه سوف يقلل من تكاليف الصيانة.

كانت مصر للطيران قد تعاقدت على صفقة تضم 15 طائرة من طراز A320neo، خلال معرض دبى للطيران فى عام 2017، وذلك بنظام الإيجار التشغيلى، وتم مؤخرا خلال عام 2019 فى معرض دبى أيضا، إجراء تعديل على الصفقة، مضمونه تحويل 7 طائرات من صفقة الـ 15 طائرة من طراز A320neo، إلى A321neo والمقرر انضمامهم قريباً إلى أسطول مصر للطيران.

وتخطو مصر للطيران، نحو تنفيذ استراتيجية طموحة ورؤية مستقبلية لتطوير أسطولها الجوى، بضم صفقات طائرات جديدة من مختلف الطرازات، حيث استطاعت خلال العام الماضي ضم 6 طائرات جديدة لأسطولها الجوي من طراز الدريملاينر المعروفة بطائرة الأحلام، والتي دعمت بها خطوطها الجوية البعيدة، بالإضافة إلى 8 طائرات من طراز إيرباص A220-300 والتى استعانت بها فى دعم أسطول طيرانها الداخلي "إكسبرس".


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