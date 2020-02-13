انخفاض سعر الدولار 3 قروش أمام الجنيه فى نهاية التعاملات ليسجل 15.64 جنيه

كتبت : سماح حمدى

تراجع سعر صرف الدولار اليوم الخميس 13-2-2020 ، فى نهاية التعاملات البنكية، بنحو 3 قروش، حيث سجل 15.64 جنيه للشراء مقابل مقابل 15.67 جنيه، أمس.

وتراجع سعره في البنك الأهلى المصرى 3 قروش ليسجل 15.65 جينه للشراء، و15.75 جنيه للبيع مقابل 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع، في حين انخفض سعر بنك عودة 4 قروش ليسجل 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع مقابل سعره صباحا كان سعره 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.65 جنيه للشراء مقابل 15.68 جنيه بانخفاض قدرة 3 قروش.

15.75 جنيه للبيع مقابل 15.78 جنيه بانخفاض قدرة 3 قروش.

سعر الدولار فى بنك عودة

15.63 جنيه للشراء مقابل 15.67 جنيه بانخفاض قدرة 4 قروش.

15.73 جنيه للبيع مقابل 15.77 جنيه بانخفاض قدرة 4 قروش.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.64 جنيه للشراء مقابل 15.67 جنيه بانخفاض قدرة نحو 3 قروش.

15.74 جنيه للبيع مقابل 15.76 جنيه بانخفاض قدرة قرشين.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.63 جنيه للشراء مقابل 15.66 جنيه بانخفاض قدرة 3 قروش.

15.73 جنيه للبيع مقابل 15.76 جنيه بانخفاض قدرة 3 قروش.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.65 جنيه للشراء مقابل 15.67 جنيه بانخفاض قدرة قرشين.

15.75 جنيه للبيع مقابل 15.77 جنيه بانخفاض قدرة قرشين.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.63 جنيه للشراء مقابل 15.66 جنيه بانخفاض قدرة 3 قروش.

15.73 جنيه للبيع مقابل 15.76 جينه بانخفاض قدرة 3 قروش.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.65 جنيه للشراء مقابل 15.68 جنيه بانخفاض قدرة 3 قروش.

15.75 جنيه للبيع مقابل 15.78 جنيه بانخفاض قدرة 3 قروش.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

15.64 جنيه للشراء مقابل 15.66 جنيه بانخفاض قدرة قرشين.

15.74 جنيه للبيع مقابل 15.76 جنيه بانخفاض قدرة قرشين.

سعر الدولار في البنك العربى الأفريقي

15.63 جنيه للشراء مقابل 15.66 جنيه بانخفاض قدرة 3 قروش.

15.73 جنيه للبيع مقابل 15.76 جنيه بانخفاض قدرة 3 قروش.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

15.65 جنيه للشراء مقابل 15.66 جنيه بانخفاض قدرة قرش.

15.75 جنيه للبيع مقابل 15.76 جنيه بانخفاض قدرة قرش.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.67 جنيه للشراء.

15.77 جنيه للبيع.

ويعد سعر العملة "تيرمومتر" أداء اقتصاديات الدول، وعندما تحدث تدفقات دولارية ورؤوس أموال بالعملة الصعبة، يعمل ذلك على دعم قوة العملة، وفى إطار تقدم وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى بشكل ملحوظ على مدار الفترة الماضية، فإن سعر الجنيه أمام الدولار، انعكس خلال الـشهور الماضية بارتفاع العملة المحلية أمام نظيراتها الأمريكية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الأداء خلال الفترة المقبلة، مع تقدم مؤشرات الاقتصاد وتحسن 5 موارد دولارية أساسية لمصر.

ويتحدد سعر الصرف فى البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولارى وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.