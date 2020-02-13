اليوم السابع: فض معسكر الحجر الصحى بمطروح للعائدين من الصين الاثنين المقبل

يتناول عدد اليوم السابع المطبوع، الصادر صباح غدٍ الجمعة، عددٍ من التغطيات والموضوعات الهامة، أبرزها إعلان وزارة الصحة فض معسكر الحجر الصحى بمطروح للعائدين من الصين الاثنين المقبل، والتخلص من النفايات الخطرة والاستمرار فى تطبيق معايير مكافحة العدوى.

فض معسكر الحجر الصحى بمطروح للعائدين من الصين الاثنين المقبل.. «الصحة» التخلص من النفايات الخطرة والاستمرار فى تطبيق معايير مكافحة العدوى.. ومتابعة طبية ل 617 حالة للتأكد من سلامتها

فاروق حسنى وزير الثقافة الأسبق فى ندوة «اليوم السابع»: الرئيس السيسى من البنائين الكبار فى التاريخ.. أنا ضد حظر «المهرجانات الشعبية » ومبدئى «أن أترك الشباب يلعب » وفى النهاية يبقى العمل الجيد ويختفى الهابط.. عشت مع ليديا الفرنسية 6 سنوات وحينها تأكدت أنى مش هينفع إن واحدة تعيش معايا تقولى جيت منين ورايح فين

4 أوراق تعزز قوة الفارس الأبيض أمام بطل تونس.. الزمالك يتحدى الترجى فى السوبر الأفريقى الغائب منذ 17 عاما.. كارتيرون يناور فى الرباعى الهجومى.. وبطل تونس يهاجم الأبيض بالقوة الضاربة

تفاصيل سقوط عصابة غسل أموال بـ1.750 مليار جنيه ببريد مطروح.. حبس 20 متهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات

وزير التعليم: 100 فصل ذكى متعدد الاستخدام لتقليل الكثافات الطلابية

«المالية»: 4 مليارات جنيه مخصصات دعم الكهرباء فى العام المالى الحالى

مدبولى: حل شكاوى المواطنين «مش تستيف ورق».. رئيس الوزراء يشكر منظومة الشكاوى الحكومية.. ويؤكد: خلقت ترابطا بين الحكومة والمواطن

وزير البترول: مصر ستكون الأساس فى منتدى غاز شرق المتوسط.. طارق الملا: قرار أكسون موبيل بالعمل فى القاهرة شهادة ثقة فى صناعة البترول

نصيب الخزانة أكثر من 10 مليارات جنيه.. البرلمان ينهى عقود فوضى الصناديق والحسابات الخاصة



