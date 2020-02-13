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بعد مرور فترة التظلمات..

الوطنية للانتخابات تتلقى غدا أوراق العملية الانتخابية بالجيزة وملوى

الخميس، 13 فبراير 2020 11:06 ص
الوطنية للانتخابات تتلقى غدا أوراق العملية الانتخابية بالجيزة وملوى الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم-أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم - هدى أبو بكر

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تتلقى غدا الجمعة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، أوراق العملية الانتخابية بدائرتى الجيزة وملوى فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب، حيث يتعين أن تمر 24 ساعة من وقت إعلان اللجنتين العاملين بالدائرتين الحصر العددى للأصوات ، لتقديم التظلمات من قبل المرشحين أمامهما.
 
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الخميس، لتقديم التظلمات أمام اللجنتين، والتى تقوم بدورها بإحالتها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن يتم الفصل فى التظلمات خلال 48 ساعة من تاريخ العرض على الهيئة، ثم يتم إخطار مقدم التظلم بقرار الهيئة خلال 24 ساعة من تاريخ صدوره.
 
وتقوم الهيئة الوطنية للانتخابات بعد تسلمها الأوراق بأعمال المراجعة والفحص لكافة الورق ومراجعة فرز جميع اللجان، وذلك تمهيدا لإعلان النتائج يوم الاتنين المقبل 17 فبراير.
 
وانتهت عملية الاقتراع فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرتى الجيزة وملوى فى التاسعة مساء أمس الأربعاء، حيث انتظمت عملية التصويت على مدار اليومين، ولم تتلقى الهيئة الوطنية للانتخابات شكاوى ذات تأثير على سير الانتخابات.
 
وجرت الانتخابات بدائرة الجيزة على مستوى 87 لجنة فرعية، يشرف عليها 115 قاضيا، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بالدائرة 266 ألف و396 ناخبا.
 
ينما جرت الانتخابات فى دائرة ملوى بالمنيا على مستوى 153 لجنة فرعية، يشرف عليها 182 قاضيا، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت 444 ألف و867 ناخبا.
 
وبلغ عدد المرشحين فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرتى الجيزة وملوى، 12 مرشحًا، منهم 4 مرشحين بدائرة الجيزة، بينما خاض السباق بدائرة ملوى بالمنيا 8 مرشحين.
 
يذكر أنه فى حالة الإعادة سيجرى تصويت المصريين بالخارج يومى 6 و7 مارس، وتستأنف الدعاية الانتخابية بالداخل يوم 8 مارس، ويبدأ الصمت الدعائى يوم 9 مارس، على أن تبدأ عملية التصويت بالداخل يومى 10 و11 مارس، وصولا إلى إعلان النتائج فى موعد أقصاه 17 مارس المقبل.
 
 
 

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