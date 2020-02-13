الوادى الجديد توقع بروتوكول مع الصحة للتخلص الآمن من النفايات الطبية

الوادى الجديد-فريق المحافظات

أعلن المهندس حاتم عبد الراضي، مدير فرع جهاز شئون البيئة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، عن توقيع بروتوكول تعاون مع مديرية الصحة بقيادة الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، للتخلص الآمن من المخلفات الطبية.

وأكد حاتم، أن البروتوكول يتضمن خطة دورية تشمل صيانة محارق النفايات الطبية بمراكز المحافظة، وتنفيذ طريقة جمع للنفايات آمنة بيئيا والفصل من المنبع وهي المستشفيات والوحدات الصحية.

وأضاف، أن البروتوكول يتضمن تنفيذ عدة ندوات تثقيفية للعاملين في القطاع الصحي، عن طرق الحفاظ علي البيئة آمنة ونظيفة وصحية، والحد من استخدام المواد البلاستيكية الضارة.

ولفت الي، أن الجهاز بالتعاون مع الإدارة العامة لشئون البيئة بالمحافظة ينفذ حملات توعية بالمدارس خلال الفترة الحالية بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، حيث جري تنفيذ 15 ندوة توعية بيئية بمدارس قطاع الخارجة التعليمية تناولت تثقيف الطلبة بأهمية التشجير وطرق الحفاظ علي البيئة والحد من استخدام البلاستيك، وجاري حاليا التنسيق مع قطاع التعليم لتنفيذ ندوات مماثلة بمركز الداخلة.

وفي سياق متصل أعلن المهندس حاتم عبد الراضي، مدير فرع جهاز شئون البيئة بالمحافظة ، الثلاثاء الماضي عن بدء تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي" اتحضر للأخضر" لنشر الوعي البيئي حيث أكد حاتم، أن المبادرة تنفذ في المحافظة بالتعاون مع قطاع التعليم العام والجامعة، بهدف نشر الوعي البيئي والتوسع في اعمال التشجير والخضرة، حيث جاري بدء تنفيذ المرحلة الاولي من المبادرة من خلال دعم وزارة البيئة بقيادة الدكتورة ياسمين فؤا، والتي دعمت الجهاز بـ400 شجرة، كمرحلة اولي بواقع 200 شجرة ظل وزينة، و200 شجرة مثمرة.

وأضاف حاتم، أن هذه المبادرة تتضمن التوعية من خلال عقد ندوات ولقاءات متعددة، للتوعية بتقليل استخدام المواد البلاستيكية ونشر الخضر والاهتمام بالتشجير، وذلك في إطار احتفال الوزارة بيوم البيئة الوطني والذي يوافق يوم 27 يناير من كل عام بينما يوم البيئة العالمي يوم 5 يونيو من كل عام.

وكانت قد أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أمس عن تنفيذ مبادرة " اتحضر للأخضر" تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لنشر الوعى البيئي وتعد رسالة قوية داخل وخارج مصر بأن البيئة أصبحت من الأولويات الوطنية وتحظى باهتمام القيادة السياسية.

وقالت "تحضر للأخضر" تعتبر أول حملة بيئية يضعها رئيس في تاريخ مصر، وبدأت الحملة بقضية التوعية لأهمية «التشجير» في حياتنا، وتم زراعة 10 آلاف شجرة خلال أول أسبوعين من الحملة، لكن ذلك لا يعنى أن الحملة تستهدف تشجيرا فقط ولكن تتضمن كل ما هو متعلق بالبيئة.

كما أعلن مدير فرع جهاز شئون البيئة بمحافظة الوادي الجديد ، عن الانتهاء من إصدار 18 ترخيصًا وموافقات بيئية لمشروعات تنموية وخدمية واستثمارية بمراكز المحافظة وقراها وذلك علي مدار شهر يناير الماضي.

وأكد حاتم، أن التراخيص والموافقات صدرت لمشروعات من فئة " أ" تضمنت مشروعات زراعية استصلاح أراضي ومشروعات تربية دواجن، بالإضافة الي مشروعات خدمية تضمنت عيادات طبية وورش حرفية ومطاعم.

وأوضح، أن البيئة تصدر للمشروعات بعد تنصفيها في 3 قوائم وهي القائمة " أ" وهي مشروعات قليلة التلوث للبيئة وتسمي بالقائمة البيضاء، والقائمة "ب" وهي مشروعات متوسطة التلوث للبيئة وتحتاج لدراسات تفصيلية بيئية متأنية لإصدار تراخيص لها، وتسمي مشروعات القائمة " الرمادية"، ثم القائمة الثالثة وهي " ج" وهي مشروعات وهي مشروعات تلوث البيئة بشكل كبير وهي تسمي مشروعات القائمة السوداء.

وأضاف، أن هناك مشروعات تسمي مشروعات الاشتراطات الخاصة، وهي مشروعات تصدر تراخيصها مباشرة من الإدارة العامة لشئون البيئة، وتصدر تراخيصها بالمجان، بينما باقي القوائم بمصروفات مادية متنوعة، تبدأ من 500 وحتي 35 الف جنيه.