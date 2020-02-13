سوبر كورة
Ads
الخميس، 13 فبراير 2020 03:23 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

النقض تحيل أوراق 6 متهمين للمفتى لاستطلاع الرأى فى إعدامهم

الخميس، 13 فبراير 2020 03:16 م
النقض تحيل أوراق 6 متهمين للمفتى لاستطلاع الرأى فى إعدامهم المستشار عبدالله عصر
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت محكمة النقض برئاسة المستشار عبد الله عصر رئيس المحكمة - رئيس مجلس القضاء الأعلى، إحالة 6 متهمين لفضيلة المفتى لاستطلاع الرأى الشرعى فى إعدامهم.

 

وتأتى هنا إحالة المحكمة للمتهمين إلى مفتى الجمهورية، نظرا لكونها محكمة موضوع، نظرت موضوع الدعوى، بعد أن تم تعديل قانونها عام 2017 ، والذى حولها لمحكمة موضوع منذ تقديم الطعن أمامها.

 

وترجع أحداث الجريمة إلى قيام المدانين بالترصد بإحدى مزارع الدواجن بكفر الشيخ لعدد من تجار الدواجن حاملين الأسلحة النارية للقيام بسرقة أموالهم التى جمعوها من البيع لتجار الجملة وتربصوا بهم حتى ما أن ظفروا بهم فقاموا بإطلاق الأعيرة النارية فقتلوا إثنين وأصابوا عدداً آخر من التجار ومن معهم وتمكنوا من سرقة مائتى ألف جنية.وتم القبض على المتهمين في الواقعة، حيث اعترف عدد منهم بارتكاب الواقعة.

 

وصرح عضو الدائرة التي نظرت الدعوى، المستشار محمد رضا حسين نائب رئيس محكمة النقض مستشار رئيس المحكمة للعلاقات العامة والإعلام وخدمات رجال القضاء ، أنه بعد عرض أوراق القضية على محكمة النقض، قامت بدورها بتحقيق الواقعة كمحكمة موضوع، وذلك بعد أن تم تعديل القانون الذى جعل منها محكمة موضوع من المرة الأولى،  وقضت المحكمة فى الموضوع بعد سماع المرافعة بإحالة أوراقهم لفضيلة المفتى.

 

 انعقدت الجلسة برئاسة المستشار د.على فرجانى وعضوية المستشارون عبد الرسول طنطاوى ومحمد رضا حسين ومحمد زغلول ونادر خلف نواب رئيس محكمة النقض ، وأمانة سر محمد دندر ومحمود فتحى ومحمود السجيعى.

 

يذكر ان قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، كان قد تم تعديله في 2017 ليجعل من محكمة النقض محكمة موضوع من المرة الأولى ، بعد أن كانت تنقض الحكم فقط وتقرر إعادة المحاكمة أمام دائرة مغايرة للتى أصدرت الحكم ، وهو التعديل الذى صادق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في 27 أبريل عام 2017.


محكمة النقض

تعديل قانون النقض

احالة 6 متهمين للمفتى

اخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موظف فى بريد مطروح يورط والده بدون علمه بقضية غسيل مليار و750 مليون جنيه

موظف فى بريد مطروح يورط والده بدون علمه بقضية غسيل مليار و750 مليون جنيه

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مشاركة محمد صلاح فى أولمبياد طوكيو 2020

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مشاركة محمد صلاح فى أولمبياد طوكيو 2020

وزير التعليم: إطلاق المشروع القومى للقراءة والجائزة الأولى مليون جنيه

وزير التعليم: إطلاق المشروع القومى للقراءة والجائزة الأولى مليون جنيه

الخطيب يعتذر عن عدم حضور السوبر المصرى فى الإمارات

الخطيب يعتذر عن عدم حضور السوبر المصرى فى الإمارات

اعرف طريقك.. شلل مرورى أعلى كوبرى أكتوبر باتجاه ميدان رمسيس.. فيديو

اعرف طريقك.. شلل مرورى أعلى كوبرى أكتوبر باتجاه ميدان رمسيس.. فيديو

حبس 20 متهما فى أكبر قضية غسل أموال ببريد مطروح بمليار و750 مليون جنيه

حبس 20 متهما فى أكبر قضية غسل أموال ببريد مطروح بمليار و750 مليون جنيه

مدرس للوزير بمؤتمر التعليم: مناهج أولى ثانوى ثقيلة ولا تمنح مساحة للإبداع

مدرس للوزير بمؤتمر التعليم: مناهج أولى ثانوى ثقيلة ولا تمنح مساحة للإبداع

مدبولى يصدر قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق رعاية الطفولة والأمومة

مدبولى يصدر قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق رعاية الطفولة والأمومة

صور.. وزير التعليم: الزيادة السكانية تبتلع كل ما يتم بناؤه من فصول

صور.. وزير التعليم: الزيادة السكانية تبتلع كل ما يتم بناؤه من فصول

الشهيد مصطفى عبيدو .. تعرف على متعلقاته لحظة استشهاده

الشهيد مصطفى عبيدو .. تعرف على متعلقاته لحظة استشهاده

التأمين الصحى الشامل: نضمن نظامًا صحيًا متكاملاً وعادلاً لكل منتفع

التأمين الصحى الشامل: نضمن نظامًا صحيًا متكاملاً وعادلاً لكل منتفع

غالبية القراء لا يتوقعون تراجع مخالفات شركات التقسيط بعد قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى

غالبية القراء لا يتوقعون تراجع مخالفات شركات التقسيط بعد قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة