النقض تحيل أوراق 6 متهمين للمفتى لاستطلاع الرأى فى إعدامهم

كتبت هدى أبو بكر

قررت محكمة النقض برئاسة المستشار عبد الله عصر رئيس المحكمة - رئيس مجلس القضاء الأعلى، إحالة 6 متهمين لفضيلة المفتى لاستطلاع الرأى الشرعى فى إعدامهم.

وتأتى هنا إحالة المحكمة للمتهمين إلى مفتى الجمهورية، نظرا لكونها محكمة موضوع، نظرت موضوع الدعوى، بعد أن تم تعديل قانونها عام 2017 ، والذى حولها لمحكمة موضوع منذ تقديم الطعن أمامها.

وترجع أحداث الجريمة إلى قيام المدانين بالترصد بإحدى مزارع الدواجن بكفر الشيخ لعدد من تجار الدواجن حاملين الأسلحة النارية للقيام بسرقة أموالهم التى جمعوها من البيع لتجار الجملة وتربصوا بهم حتى ما أن ظفروا بهم فقاموا بإطلاق الأعيرة النارية فقتلوا إثنين وأصابوا عدداً آخر من التجار ومن معهم وتمكنوا من سرقة مائتى ألف جنية.وتم القبض على المتهمين في الواقعة، حيث اعترف عدد منهم بارتكاب الواقعة.

وصرح عضو الدائرة التي نظرت الدعوى، المستشار محمد رضا حسين نائب رئيس محكمة النقض مستشار رئيس المحكمة للعلاقات العامة والإعلام وخدمات رجال القضاء ، أنه بعد عرض أوراق القضية على محكمة النقض، قامت بدورها بتحقيق الواقعة كمحكمة موضوع، وذلك بعد أن تم تعديل القانون الذى جعل منها محكمة موضوع من المرة الأولى، وقضت المحكمة فى الموضوع بعد سماع المرافعة بإحالة أوراقهم لفضيلة المفتى.

انعقدت الجلسة برئاسة المستشار د.على فرجانى وعضوية المستشارون عبد الرسول طنطاوى ومحمد رضا حسين ومحمد زغلول ونادر خلف نواب رئيس محكمة النقض ، وأمانة سر محمد دندر ومحمود فتحى ومحمود السجيعى.

يذكر ان قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، كان قد تم تعديله في 2017 ليجعل من محكمة النقض محكمة موضوع من المرة الأولى ، بعد أن كانت تنقض الحكم فقط وتقرر إعادة المحاكمة أمام دائرة مغايرة للتى أصدرت الحكم ، وهو التعديل الذى صادق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في 27 أبريل عام 2017.