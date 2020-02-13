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المنشآت السياحية: الاتفاق مع جنوب سيناء على دورات للمطاعم عن صحة الغذاء

الخميس، 13 فبراير 2020 01:23 م
المنشآت السياحية: الاتفاق مع جنوب سيناء على دورات للمطاعم عن صحة الغذاء عادل المصرى رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية
كتبت آمال رسلان

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أعلن عادل المصرى، رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، الاتفاق مع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، على إقامة دورات تدريبية لجميع المطاعم السياحية أوالخاضعة لإشراف المحليات بالمحافظة، تتناول سلامة الغذاء والأمراض التى تنتقل عن طريق الغذاء، والإجراءات الإشتراطية لسلامة الغذاء، وصولاً إلى شرح مستفيض عن نظام "الهاسب"، وهو تحليل المخاطر وتحديد نقاط التحكم الحرجة، ونظم التمييز والتتبع والسحب والاستدعاء، كذلك متطلبات نظم إدارة سلامة الغذاء.
 
وقال المصرى، إن هذا الإتفاق  قد تم خلال اللقاء الذى جمعه اليوم – الخميس -  بمحافظ جنوب سيناء بمكتب المحافظة بالقاهرة، والذى تم بناء على الجهود والتنسيق الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، وفى إطار دعم وزارة السياحة وغرفة المنشآت السياحية  للارتقاء بمستوى الخدمات  السياحية بمختلف أنواعها للوافدين ورواد المطاعم والكافتيريات السياحية.
 
وأضاف رئيس غرفة المنشآت السياحية، أن اللقاء مع محافظ جنوب سيناء، قد تطرق إلى تحقيق المزيد من التعاون بين الغرفة والمحافظة، بما يضمن سلامة وأمان الغذاء المقدم  للسائحين، عبر تنظيم وإقامة العديد من ورش العمل والدورات التوعوية والتدريبية للمديرين و للعاملين بالمطاعم بجميع أنحاء المحافظة، خاصة والتى تستعرض إحكام الرقابة على كافة المنشآت ذات العلاقة بالقطاع الغذائى "السياحى والشعبى"، الأمر الذى يكفل الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك المصرى والأجنبى، وتحقيق متطلبات سلامة الغذاء، من خلال وضع وتطبيق القواعد الملزمة لسلامة الغذاء وفقاً للمعايير الدولية المعمول بها ، وحفاظاً على سمعة مصر السياحية، حال وقوع أى حالة تسمم غذائى نتيجة لعدم اتباع الطرق السليمة فى حفظ الغذاء فى جميع مراحله من الإعداد والتجهيز والتقديم.
 
وأعرب المصرى، عن تقديريه لمحافظ جنوب سيناء، وثمن على جهوده الدؤوبة للعمل على جذب المزيد من السائحين إلى جنوب سيناء وحرصه على حضور المعارض والبورصات السياحة الدولية للترويج لمحافظة جنوب سيناء، وكذلك تحركاته فى الأسواق الأخرى المستهدفة، وتوقيعه العديد من بروتوكولات التعاون مع المدن السياحية العالمية للتآخى بما يضمن استمرار تدفق الحركة الوافدة للمحافظة.
 
وأشار رئيس غرفة المنشآت السياحية، إلى الفترة المقبلة ستشهد تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق مع العديد من المحافظين وخاصة المحافظات السياحية، وفى ضوء مساعى الغرفة لمد انتشار خدماتها لتصل إلى كافة المطاعم سواء السياحية الاعضاء بالغرفة أو "المطاعم الشعبية" فى المحافظات المختلفة، بالارتقاء بمستوى الخدمات الغذائية المقدمة من قبل هذه المنشآت، التى من شأنها التأكيد على ثقة الوافدين والمصريين على جودة الخدمات المقدمة لها فى كافة المجالات والأنشطة السياحية المتنوعة وإنها لن تقل عن مثيلاتها فى الدول المتقدمة سياحياً.

 


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