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المعاينة: أعمال حفر وراء كسر ماسورة غاز المطرية والسيطرة على الحريق

الخميس، 13 فبراير 2020 04:59 م
المعاينة: أعمال حفر وراء كسر ماسورة غاز المطرية والسيطرة على الحريق اطفاء - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى - عبد الرحمن سيد

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كشفت معاينة الحماية المدنية بالقاهرة، أن حريق محدود نشب فى خط غاز بمنطقة الأميرية بالقاهرة، بسبب حدوث كسر بماسورة غاز أثناء قيام إحدى الشركات بأعمال حفر لتنفيذ أعمال إنشاءات بالمكان دون حدوث إصابات، تم بالتنسيق مع مسئولى شركة الغاز والأجهزة المعنية بغلق مصدر الغاز والإنتهاء من عمليات الإصلاح.

 

كما تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بنشوب حريق بماسورة غاز فى المطرية، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتم إخماد الحريق دون وقوع أصابات، وتبين أنه حريق محدود وانتقلت سيارات الإطفاء الى المكان وتمت عملية إخماد الحريق.

 

ومن جانب آخر سيطر رجال الحماية المدنية على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة النزهة دون إصابات، حيث انتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.

 

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى النزهة، وتم الدفع بـ 3 سيارات اطفاء، وفرض كردون أمنى ومحاصرة النيران ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.

 

كما نجح رجال الحماية المدينة فى السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة العمرانية دون إصابات، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.

 

كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة العمرانية، وتم الدفع بـ 3 سيارات اطفاء، وفرض كردون أمنى ومحاصرة النيران ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات، وتم عملية اخماد الحريق.

 

وعلى جانب آخر، كانت قوات الحماية المدنية قد تمكنت بمساعدة عدد من المحامين، والعاملين بنيابة أول أسيوط من السيطرة على حريق محدود ببعض المخلفات داخل نيابة أول أسيوط دون حدوث إصابات أو تلفيات وتم السيطرة على الحريق وتحرر محضر بالواقعة.

 

وتلقى اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارا من اللواء الدكتور منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط يفيد بورود إخطار من مأمور قسم ثان أسيوط بورود بلاغ من نيابة أول أسيوط باشتعال النيران فى بعض المخلفات، وامتدادها لمسافات أكبر بمبنى النيابة، وعلى الفور تم إبلاغ الحماية المدنية، والجهات المعنية، وتمت السيطرة على الحريق بمعاونة عدد كبير من المحامين، والأهالى دون حدوث تلفيات أو إصابات بين المتواجدين بمقر النيابة.

 

 


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