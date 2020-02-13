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المعارضة القطرية: الدوحة متورطة بنقل قطع أثرية سورية عبر الموانئ الحرة

الخميس، 13 فبراير 2020 12:04 ص
المعارضة القطرية: الدوحة متورطة بنقل قطع أثرية سورية عبر الموانئ الحرة تميم بن حمد
كتب أحمد عرفة

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أكد موقع قطريليكس التابع للمعارضة القطرية، أن أميرقطر تميم بن حمد لم يكتفى بدعم الإرهاب بسوريا سواء لوجستيًّا وماليًّا وعسكريًّا في السر والعلن، إلا أنه أسهم في تهريب القطع الأثرية من مدينة "تدمر" السورية إلى الغرب عبر طرق غير شرعية، ناقلا عن صحيفة "الجارديان" البريطانية، تأكيدها تورط قطر بالقيام بدور الوساطة لنقل 3 قطع أثرية إلى سويسرا وتخزينها في موانئ سويسرا الحرة.

وأكدت الموقع التابع للمعارضة القطرية، أن من بين القطع الأثرية والتي نجحت السلطات السويسرية في مصادرتها، قوالب زخرفية زينت مدافن قديمة وتاجًا كان يعلو رأس كاهن في تدمر، ولوحين تذكاريين على شكل البشر، حيث قررت بروكسل، فرض قيود على 82 ميناءً حرًا أو منطقة حرة، والتي ساعد استخدامها في تمويل الإرهاب وغسل الأموال والقيام بالجريمة المنظمة، فيما طرحت المفوضية الأوروبية، مجموعة من القواعد الجديدة، لتحديد الأنشطة المشبوهة والإبلاغ عنها في الموانئ والمناطق، بسبب شعبية هذه الموانئ التي تسمح للمزورين بإعادة تصدير المنتجات دون تدخل جمركي وإخفاء الأصل الحقيقي للبضائع وطبيعتها.

 


قطر

تميم بن حمد

سوريا

الإرهاب

الاثار

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