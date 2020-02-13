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الخميس، 13 فبراير 2020 01:27 م
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المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لسائق لحيازته ترامادول بمدينة بلبيس

الخميس، 13 فبراير 2020 01:27 م
المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لسائق لحيازته ترامادول بمدينة بلبيس حبس - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب

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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، صاحب سوبر ماركت، مقيم بدائرة مركز بلبيس بالسجن المشدد 3 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه لحيازته كمية من عقاقير الترامادول بقصد الإتجار والترويج علي عملائه بمدينة بلبيس، صدر القرار برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين، أسامة الحلواني، وباسم جاويش، وسكرتارية تامر عبد العظيم وفلبس صبحي.

تعود أحداث القضية رقم  40682جنايات مركز شرطة بلبيس لسنة 2019، والمقيدة برقم 2507  كلي جنوب الزقازيق،  ليوم 5 أكتوبر، عندما تلقى العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية،  إخطارا من العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائي لفرع الجنوب، يفيد بقيام النقيبان عمر النجار،  وإبراهيم عبد الغني، معاونا مباحث مركز شرطة بلبيس، من ضبط " سامي خ ع خ" 52 سنة صاحب سوبر ماركت، مقيم بندر بلبيس، وبحوزته 560 قرص من عقار الترامادول المخدر بقصد الإتجار.

وبعرض المتهم على نيابة جنوب الزقازيق الكلية، قررت بإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، إحالته محبوسا إلي محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.

وفي سياق متصل، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة  إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية قيام (عاطل "له معلومات جنائية"-  مقيم بقرية العرين بدائرة مركز شرطة فاقوس) بمزاولة نشاط إجرامي فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة وذخائر "بدون ترخيص"، متخذاً من محل إقامته مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (بندقية آلية - 7 طلقات لذات العيار - 4,5 كيلو جرام لنبات البانجو  المخدر – مبلغ مالى - هاتف محمول)، وبمواجهته أقر بمزاولة نشاطه، يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه.


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