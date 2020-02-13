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المشدد 3 سنوات لمندوب مبيعات تعدى على صيدلانية بالشرقية

الخميس، 13 فبراير 2020 02:14 م
المشدد 3 سنوات لمندوب مبيعات تعدى على صيدلانية بالشرقية حبس - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب

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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، مندوب مبيعات مقيم دائرة مركز بلبيس، بالسجن المشدد 3 سنوات لقيامه بالتعدي على صيدلانية وسرقتها داخل الصيدلية الخاصة بها بمدينة بلبيس.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين، أسامة الحلواني، وباسم جاويش، وسكرتارية تامر عبد العظيم وفلبس صبحي.

تعود أحداث القضية رقم 46707 جنايات مركز شرطة بلبيس لسنة 2019، والمقيدة برقم 2993 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 9 أكتوبر، عندما تلقى العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، إخطارا من العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائي لفرع الجنوب، يفيد بلاغا من" إيمان ح م " 39 سنة طبيبة صيدلانية، مقيمة العاشر من رمضان، يفيد أثناء تواجدها بصيدلية خاصتها وبرفقتها " ناهد ال م ح" 67 سنة ربة منزل، فوجئت بالمتهم دخل الصيدلية وأغلق عليهما الباب الخارجي عليها وأشهر في وجههما سلاح ناري فرد خرطوش، متعديا على الأولى بالضرب ومحدثا ما به من إصابات عبارة عن كدمة بالرأس وكدمات متعددة بالجسم، وتمكن من شل حركتها وبث الرعب فى نفسها والاستيلاء على مبلغ مالي داخل الصيدلية ولاذا بالفرار.

 

وتوصلت التحريات التى قام بها الرائد إسلام عواد، رئيس مباحث بلبيس، بإشراف العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائي لفرع الجنوب، إلي قيام  "علي ن م ع ع" 28 سنة مندوب دعاية مقيم قرية تابعة لمركز بلبيس، بارتكاب الواقعة وقيامه بسرقة مبلغ مالي من داخل الصيدلية عن طريق التهديد، وتمكن ضباط مباحث مركز بلبيس من ضبط المتهم، وقد أحالت نيابة جنوب الزقازيق الكلية، بإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، المتهم محبوسا لقيامه بارتكاب الجناية المنصوص عليها بالمادة 314 من قانون العقوبات، إلى لمحكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.

 

 


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