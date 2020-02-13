سوبر كورة
Ads
الخميس، 13 فبراير 2020 03:04 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

المشدد 3 سنوات لعامل سرق شخصا تحت تهديد السلاح فى سوهاج

الخميس، 13 فبراير 2020 02:53 م
المشدد 3 سنوات لعامل سرق شخصا تحت تهديد السلاح فى سوهاج حبس - ارشيفية
سوهاج – عمرو خلف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة المتهم "محمود.م" 27 سنة عامل، بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامه بسرقة المجنى عليه "أحمد..ع.ع" بالإكراه في دائرة مركز طهطا بالإكراه، بعد أن قام بإعطائه مادة منومة فى الطريق العام وتمكن من سرقة متعلقاته وهاتفه المحمول .

صدر الحكم برئاسة المستشار عماد سامى محمد وعضوية المستشارين عماد الدين محمد ومحمد فتحى السيد، بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم ومحمد عبد الحميد.

وتعود الواقعة إلى عام 2019 بدائرة مركز طهطا عندما تلقى رئيس مباحث مركز طهطا  بلاغا من المجنى عليه مفاده أنه أثناء سيره بالطريق العام اعترضه المتهم وقام بإشهار سلاح أبيض فى وجهه كما قام بإعطائه مادة منومة كرها عنه واستولى على متعلقاته الشخصية وفر هاربا.

وبعد تقنين الإجراءات كشفت التحريات صحة أقوال المجنى عليه وبعد إعداد كمين للمتهم تم القبض عليه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم

كانت محكمة جنايات سوهاج قد قضت بمعاقبة المتهم "مدكور.م.م" 31 سنة عامل بالحبس عامين لاتهامه بقتل شقيقه مبروك فى مشاجرة بينهما بدائرة مركز أخميم .

وصدر الحكم برئاسة المستشار عصام عيسى، وعضوية المستشارين صلاح الشربينى، وهيثم حماد، بأمانة سر رمضان حسن.

تعود أحداث القضية الى عام 2019 بدائرة مركز أخميم عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بمقتل المجنى عليه بعد إصابته بإصابات متفرقة بالجسد وتم نقله الى المستشفى جثة هامدة، وكشفت التحريات أن شقيقه المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما على نقود فوقعت بينهما مشاجرة قام خلالها المتهم بدفع شقيقه على زجاج مكسور مما أدى الى إصابته بإصابات متفرقة بالجسد وتوفى فور وصوله المستشفى متأثرا بإصابته.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ووجهت إلية النيابة تهمة ضرب أفضى الى موت وتمت إحالته الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

 

 


سوهاج

اخميم

جنايات سوهاج

سرقة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مشاركة محمد صلاح فى أولمبياد طوكيو 2020

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مشاركة محمد صلاح فى أولمبياد طوكيو 2020

وزير التعليم: إطلاق المشروع القومى للقراءة والجائزة الأولى مليون جنيه

وزير التعليم: إطلاق المشروع القومى للقراءة والجائزة الأولى مليون جنيه

الخطيب يعتذر عن عدم حضور السوبر المصرى فى الإمارات

الخطيب يعتذر عن عدم حضور السوبر المصرى فى الإمارات

اعرف طريقك.. شلل مرورى أعلى كوبرى أكتوبر باتجاه ميدان رمسيس.. فيديو

اعرف طريقك.. شلل مرورى أعلى كوبرى أكتوبر باتجاه ميدان رمسيس.. فيديو

حبس 20 متهما فى أكبر قضية غسل أموال ببريد مطروح بمليار و750 مليون جنيه

حبس 20 متهما فى أكبر قضية غسل أموال ببريد مطروح بمليار و750 مليون جنيه

مدرس للوزير بمؤتمر التعليم: مناهج أولى ثانوى ثقيلة ولا تمنح مساحة للإبداع

مدرس للوزير بمؤتمر التعليم: مناهج أولى ثانوى ثقيلة ولا تمنح مساحة للإبداع

مدبولى يصدر قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق رعاية الطفولة والأمومة

مدبولى يصدر قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق رعاية الطفولة والأمومة

صور.. وزير التعليم: الزيادة السكانية تبتلع كل ما يتم بناؤه من فصول

صور.. وزير التعليم: الزيادة السكانية تبتلع كل ما يتم بناؤه من فصول

الشهيد مصطفى عبيدو .. تعرف على متعلقاته لحظة استشهاده

الشهيد مصطفى عبيدو .. تعرف على متعلقاته لحظة استشهاده

التأمين الصحى الشامل: نضمن نظامًا صحيًا متكاملاً وعادلاً لكل منتفع

التأمين الصحى الشامل: نضمن نظامًا صحيًا متكاملاً وعادلاً لكل منتفع

غالبية القراء لا يتوقعون تراجع مخالفات شركات التقسيط بعد قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى

غالبية القراء لا يتوقعون تراجع مخالفات شركات التقسيط بعد قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى

"التعليم" لطلاب الثانوية العامة: اختاروا اللغة الثانية بدقة عند ملء الاستمارة

"التعليم" لطلاب الثانوية العامة: اختاروا اللغة الثانية بدقة عند ملء الاستمارة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة