المشدد 3 سنوات لعامل سرق شخصا تحت تهديد السلاح فى سوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة المتهم "محمود.م" 27 سنة عامل، بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامه بسرقة المجنى عليه "أحمد..ع.ع" بالإكراه في دائرة مركز طهطا بالإكراه، بعد أن قام بإعطائه مادة منومة فى الطريق العام وتمكن من سرقة متعلقاته وهاتفه المحمول .

صدر الحكم برئاسة المستشار عماد سامى محمد وعضوية المستشارين عماد الدين محمد ومحمد فتحى السيد، بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم ومحمد عبد الحميد.

وتعود الواقعة إلى عام 2019 بدائرة مركز طهطا عندما تلقى رئيس مباحث مركز طهطا بلاغا من المجنى عليه مفاده أنه أثناء سيره بالطريق العام اعترضه المتهم وقام بإشهار سلاح أبيض فى وجهه كما قام بإعطائه مادة منومة كرها عنه واستولى على متعلقاته الشخصية وفر هاربا.

وبعد تقنين الإجراءات كشفت التحريات صحة أقوال المجنى عليه وبعد إعداد كمين للمتهم تم القبض عليه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم

كانت محكمة جنايات سوهاج قد قضت بمعاقبة المتهم "مدكور.م.م" 31 سنة عامل بالحبس عامين لاتهامه بقتل شقيقه مبروك فى مشاجرة بينهما بدائرة مركز أخميم .

وصدر الحكم برئاسة المستشار عصام عيسى، وعضوية المستشارين صلاح الشربينى، وهيثم حماد، بأمانة سر رمضان حسن.

تعود أحداث القضية الى عام 2019 بدائرة مركز أخميم عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بمقتل المجنى عليه بعد إصابته بإصابات متفرقة بالجسد وتم نقله الى المستشفى جثة هامدة، وكشفت التحريات أن شقيقه المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما على نقود فوقعت بينهما مشاجرة قام خلالها المتهم بدفع شقيقه على زجاج مكسور مما أدى الى إصابته بإصابات متفرقة بالجسد وتوفى فور وصوله المستشفى متأثرا بإصابته.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ووجهت إلية النيابة تهمة ضرب أفضى الى موت وتمت إحالته الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.