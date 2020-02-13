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المرصد السورى: قوات النظام تقترب من قاعدة عسكرية تركية فى ريف حلب الغربى

الخميس، 13 فبراير 2020 08:10 م
المرصد السورى: قوات النظام تقترب من قاعدة عسكرية تركية فى ريف حلب الغربى الجيش السورى
كتب أحمد عبد الرحمن

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أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها، أن المرصد السورى، قال إن قوات النظام تقترب من قاعدة عسكرية تركية فى ريف حلب الغربى.

وكانت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، دعت تركيا للكف عن إصدار بيانات استفزازية حول الأحداث الجارية فى سوريا وسط تصاعد حدة التوتر بشأن الأوضاع فى محافظة إدلب.

وأضافت الوزارة أنها "تشعر بالارتباك" من التصريحات التى أدلى بها زعيم الحزب القومي، شريك حزب الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى الحكم، والتى حاول فيها، على حد وصف الوزارة، تحميل روسيا والحكومة السورية مسؤولية مقتل جنود أتراك فى سوريا.

قالت وزارة الخارجية الروسية والكرملين الروسى فى بيان لهما، إن أنقرة هى سبب تدهور الأوضاع فى إدلب، ونقلا عن وكالة سبوتنيك تركي، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا، إن الوضع فى إدلب قد ساء لأن أنقرة لم توفى بالتزاماتها بشكل مزمن.

وذكرت "زخاروفا"، أنهم يتوقعون مواصلة العمل مع تركيا لحل المشكلة فى إدلب، وأنهم يعملون على إعداد برنامج لهذا الأمر.

كما قالت زخاروفا: "نتوقع من ممثلى روسيا وتركيا مواصلة جهودهم لإيجاد حل شامل لمشكلة إدلب فى الفترة المقبلة"، حيث كان الوفد الروسى فى أنقرة مؤخرًا، وحاليًا يتم إنشاء جدول الاتصالات الجديدة بين المؤسسات، وسيتم إلقاء بيان متعلق بهذا الموضوع.
 
 

ادلب

سوريا

تركيا

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