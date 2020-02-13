المحكمة التأديبية تبرئ 9 مسئولين في بنك من تهم الإهمال في العمل

كتب أحمد عبدالهادي

أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمها في اتهام 6 محامين و٤ مسئولين بقطاع القضايا بأحد البنوك، من تهمة تقاعسهم عن آداء أعمالهم القانونية ومباشرة الدعاوى المكلفين بها، وقضت المحكمة ببراءة ٩ محالين من التهم الموجهة إليهم.

وانقضت الدعوى الجنائية بوفاة المحال الثامن "نائب مدير عام بقطاع القضايا بالبنك" .

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .

ونسبت النيابة الإدارية للمحالين تقاعسهم عن أداء الأعمال القانونية الخاصة بوظيفتهم ، والتقاعس عن ابداء الدفاع في الاستئناف بأحد القضايا مما ترتب عليه صدور حكم ضد البنك لعدم حضور الجلسات ، وأهمل المحال الثامن والتاسع والعاشر الإشراف علي باقي المحالين أدي الي وقوع المخالفات .

وتبين لدي المحكمة أن المحالين أدوا أعمالهم المنوطة بهم وخلت الأوراق مما يفيد صحة الاتهامات المنسوبة لهم .

واستندت المحكمة علي نص المادة (1) بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة أن " الإدارات القانونية في المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية أجهزة معاونة للجهات المنشأة فيها، وتقوم بأداء الأعمال القانونية اللازمة لحسن سير الإنتاج والخدمات،والمحافظة على الملكية العامة للشعب، والدعم المستمر للقطاع العام.