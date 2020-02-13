المؤشرات الأولية تعلن فوز أبو العينين فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بالجيزة

أظهرت المؤشرات الأولية لفرز الأصوات بدائرة الجيزة تقدم محمد أبو العينين نائب رئيس حزب مستقبل وطن لشؤون المجالس النيابية بفارق أصوات كبير عن باقى المرشحين.

وأعلنت بعض اللجان في الجيزة عن النتائح الاولية والتى أظهرت فوز ابو العينين نائب رئيس حزب مستقبل وطن لشئون المجالس النيابية وحصوله على اكبر اصوات فى الانتخابات التكميلية عن دائرة الجيزة، ففى مدرسة صلاح الدين الابتدائية ابو العينين على 540 صوتا، و88 صوتا للمنافسين، وفى لجنة مؤسسة البنين حصل محمد أبو العينين على 457 صوتا مقابل 78 صوتا للمنافسين.

وفى لجنة مدرسة الجيزة الثانوية بنات حصل محمد ابو العينين على 368 صوتا مقابل 39 صوتا للمنافسين، وفى لجنة مدرسة الجيزة القومية حصل محمد ابو العينين على 284 صوتا مقابل 43 صوتا للمنافسين.

وفى لجنة مدرسة ابو الهول القومية حصل على 472 صوتا مقابل 68 صوتا للمنافسين، وفى مدرسة ابو الهول الاعدادية حصل على 564 صوتا مقابل 86 صوتا للمنافسين.

وفى لجنة مدرسة احمد شوقى الابتدائية حصل محمد ابو العينين على 330 صوتا مقابل 74 صوتا للمنافسين، وفى لجنة مدرسة صلاح سالم التجريبية حصل على 189 صوتا مقابل 53 صوتا للمنافسين.

وفى لجنة مدرسة الاندلس الاعدادية بنات حصل ابو العينين على 416 صوتا مقابل 38 صوتا للمنافسين، وفى لجنة مدرسة النهضة تجريبية لغات حصل رجل الصناعة محمد ابو العينين على 563 صوتا مقابل 167 صوتا للمنافسين.

وفى لجنة مدرسة التحرير الابتدائية حصل ابو العينين على 397 صوتا مقابل 40 صوتا للمنافسين، وفى لجنة مدرسة زغلول الابتدائية حصل محمد ابو العينين على 256 صوتا مقابل 95 صوتا للمنافسين.

وفى لجنة مدرسة العدالة الثانوية بنات حصل ابو العينين 428 صوتا مقابل 55 صوتا للمنافسين، وفى لجنة مدرسة الشهيد عاطف السادات حصل ابو العينين على 1064 صوتا مقابل 131 صوتا للمنافسين.

وفى لجنة مدرسة التجارة الثانوية بنات حصل ابو العينين على 308 اصوات مقابل 38 صوتا للمنافسين، وفى لجنة مدرسة احمد شوقى الاعدادية حصل على 609 اصوات مقابل 97 صوتا للمنافسين.

وفى لجنة مركز شباب القصبجى حصل ابو العينين على 1100 صوت مقابل 131 صوتا للمنافسين، وفى لجنة مدرسة الشهيد العميد أحمد محمد سيد حصل على 363 صوتا مقابل 55 صوتا للمنافسين