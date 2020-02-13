الكويت (أ ش أ)

فرضت وزارة الاتصالات الكويتية، بالتنسيق مع وزارة الصحة، رقابة على البريد القادم من الصين، تحسبا من احتوائه على فيروس كورونا المستجد، وخاطبت الوزارة - وفقا لما نشرته جريدة (الأنباء) الكويتية اليوم الخميس، وزارة الصحة حول إمكانية احتواء الواردات الصينية على فيروس كورونا المستجد، فضلا عن الإفادة عن الحاجة لوضع أنظمة وقائية للعاملين من موظفين وعمال فى قطاع البريد، والذين يتعاملون بشكل مباشر مع المواد البريدية الواردة من الصين.

وألزمت الصحة الكويتية جميع المراكز الوقائية بالمستشفيات، بإبلاغ المركز الوطني؛ لتطبيق اللوائح الصحية الدولية عن أي حالات يشتبه إصابتها بالفيروس خلال فترة محددة، التزاما من جميع القطاعات والمستشفيات بالحفاظ على الأمن الصحي.

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الخميس، تسجيل 1362 حلة وفاة و59651 إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوى المرتبط بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) فى شتى أنحاء البلاد حتى نهاية يوم أمس، وأوضحت اللجنة – فى تقريرها اليومى - أن سبب الارتفاع الكبير في حالات الإصابة يعود إلى أن مقاطعة هوبي بوسط الصين (مركز انتشار الفيروس) استخدمت طريقة جديدة وسجلت 14840 حالة إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس، حيث تتضمن الأرقام 13332 حالة مشخصة سريريا، والتي تم اعتبارها حالات مؤكدة ابتداء من اليوم، وأن التعديل في الحساب تم إجراؤه لمنح الذين تم تشخيصهم سريريا العلاج القياسي للحالات المؤكدة في الوقت المناسب.

وتابعت اللجنة أن المقاطعة سجلت كذلك 242 حالة وفاة بينها 135 حالة سريرية يوم الأربعاء، مشيرة إلى أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في المقاطعة المتضررة بشدة وصل حاليا إلى 48206 حالات.

ومن المقرر أن يتولى 2600 موظف طبي إضافي من القوات المسلحة الصينية مهمة علاج المرضى في اثنين من المستشفيات في مدينة "ووهان" مركز تفشي فيروس كورونا الجديد بمقاطعة هوبي.