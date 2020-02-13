وألزمت الصحة الكويتية جميع المراكز الوقائية بالمستشفيات، بإبلاغ المركز الوطني؛ لتطبيق اللوائح الصحية الدولية عن أي حالات يشتبه إصابتها بالفيروس خلال فترة محددة، التزاما من جميع القطاعات والمستشفيات بالحفاظ على الأمن الصحي.