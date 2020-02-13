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الكويت تعلق استلام صفقة مروحيات (الكاراكال) الفرنسية بسبب خلل فنى بها

الخميس، 13 فبراير 2020 01:06 ص
الكويت تعلق استلام صفقة مروحيات (الكاراكال) الفرنسية بسبب خلل فنى بها مروحيات الكاراكال الفرنسية
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أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، تعليق استلام صفقة مروحيات (الكاراكال)؛ وذلك بعد وقوع خلل فني في طائرتين قبل استلامهما رسميًا.وقالت وزارة الدفاع الكويتية - في بيان صحفي مساء أمس الأربعاء - إنه بشأن ما تقدم به بعض النواب بمجلس الأمة الكويتي، من تساؤلات واستفسارات، حول وجود خلل فني بمروحيات (الكاراكال)، وما تعرضت له طائرتان منها قبل تسلمهما رسميًا من الشركة المصنعة، فإنه من منطلق حرصها التام على سلامة أبنائها الطيارين والعاملين على مثل هذا النوع من المروحيات، وحفاظًا منها على المال العام، وتفاعلاً مع تلك التصريحات والتساؤلات المستحقة من النواب، قد أصدرت أمس قرارًا بتشكيل لجنة فنية متخصصة؛ لبحث كافة الأسباب التي حالت دون تسلم المروحيات.

وأضافت أن اللجنة ستعمل أيضًا على الوقوف على آلية معالجة هذه الأسباب والحيلولة دون تكرارها مستقبلاً، إضافة إلى ضمان وصول جميع المروحيات سالمة إلى الكويت، ودون وجود أي خلل فني فيها.

وأكدت (الدفاع) الكويتية ، أنه لن يتم تسلم تلك المروحيات في الوقت الراهن، إلى حين انتظار نتائج فحص اللجنة المشكلة، واستلام تقارير الشركة المصنعة لها بشأن الخلل الذي تعرضت له بعض تلك المروحيات، ومن ثم اتخاذ القرار المناسب حول تسلمها رسميًا من الشركة المصنعة، وعلى ضوء ما يظهر من نتائج إيجابية بهذا الخصوص، مع بيان كافة الضمانات التي تحول دون وقوع أي خلل فني بها مستقبلاً.

وكانت الكويت قد تعاقدت مع شركة "ايرباص" على شراء 30 مروحية قتالية من طراز (كاراكال) بقيمة 1.14 مليار دولار، بواقع 24 مروحية لوزارة الدفاع، وست مروحيات للحرس الوطني.

 

 


الكويت

مروحية كاراكال

كاراكال

مروحيات كاراكال

وزارة الدفاع الكويتية

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