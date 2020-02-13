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الكرملين: روسيا لم تبت بعد فى تمديد اتفاق أوبك

الخميس، 13 فبراير 2020 11:55 ص
الكرملين: روسيا لم تبت بعد فى تمديد اتفاق أوبك الكرملين الروسى
رويترز

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قال الكرملين، اليوم الخميس، إن روسيا لم تبت بعد في تمديد اتفاق مبرم مع أوبك ومنتجي نفط آخرين لخفض إنتاج الخام.

وقال ديميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، إن روسيا ستعلن موقفها بشأن اتفاق جديد لتحالف أوبك+ في الوقت المناسب، وينتهي الاتفاق الحالي فى نهاية مارس

كان وزير الطاقة بقازاخستان، قال، الأربعاء، إن روسيا وقازاخستان ستنسقان التوصل إلى موقف مشترك بشأن تخفيضات إضافية محتملة لإنتاج النفط مع أوبك وحلفائها.

وتحاول السعودية ذات الصوت القوي في أوبك إقناع روسيا بالانضمام إلى تخفيضات أكبر لإنتاج النفط.

وقالت موسكو إنها ستكشف عن موقفها إزاء هذا المقترح خلال الأيام المقبلة.

وقال وزير الطاقة، بقازاخستان نورلان نوجاييف، الذي يزور موسكو لإجراء محادثات، إنه لم يتم التوصل إلى قرار نهائي بعد، لكنه أضاف أن نور سلطان وموسكو ستنسقان موقفيهما.

وقال "سنتفق على مواقف (مع بعضنا البعض) لأن قازاخستان وروسيا شريكتان استراتيجيتان".


اوبك

النفط العالمى

روسيا

الكرملين

اخبار روسيا

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