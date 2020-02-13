سوبر كورة
Ads
الخميس، 13 فبراير 2020 06:29 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

القوات المسلحة السودانية تدفع بسياراتها لحل أزمة المواصلات

الخميس، 13 فبراير 2020 05:10 م
القوات المسلحة السودانية تدفع بسياراتها لحل أزمة المواصلات جانب من أزمة المواصلات فى السودان
كتبت: هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
دفعت القوات المسلحة السودانية،  بمركباتها الخاصة  لنقل المواطنين السودانين، مساهمة منها فى حل أزمة المواصلات، ودعمًا للجهود الحكومية لإيجاد المعالجة النهائية للأزمة .
 
وأشار العميد الركن عامر محمد الحسن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية في تصريح خاص لليوم السابع، إلى أن هذه الخطوة خدمة للشعب السودانى ولتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين بشرائحهم المختلفة.
 
وأصدرت هيئة الأركان توجيهات لإدارة النقل لترحيل المواطنيين مجانا داخل ولاية الخرطوم بواسطة أتوبيس النقل المركزي للقوات المسلحة عبر الخطوط المعروفة في الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان . 
 
وتفاقمت أزمة المواصلات في الآونة الأخيرة بسبب عوامل عدّة أبرزها تهالك حافلات النقل العام، وأغلبها مملوك لأفراد، وخروج قسم منها من الخدمة جرّاء ارتفاع أسعار قطع الغيار -إن وُجدت- وشحّ الوقود ورداءة الطرق وتدهور سعر العملة.
 
ودشنت وزارة البنى التحتية والمواصلات السودانية ومحلية الخرطوم، برنامجًا عاجلًا لمعالجة أزمة المواصلات في العاصمة السودانية.
 
 وكان معتمد الخرطوم اللواء الركن صبري بشرى الشاذلي  قد قال في بيان له، إنه سيتم توزيع عدد من الحافلات في مختلف محليات الولاية، حيث أن هذا البرنامج يستهدف تسيير عدد من الحافلات الإضافية، كإسناد لوسائل النقل الأخرى.
 
ولفت الشاذلى إلى أن ذلك  يأتي  ضمن حزمة من الإجراءات من أجل تفعيل عمل وسائل النقل ذات السعات الكبيرة لنقل أكبر عدد من الركاب من مركز الخرطوم للمحليات؛ لتخفيف الضغط على وسط الخرطوم".
 
وأكد الشاذلى  اتخاذ حزمة أخرى من التدابير بتنظيم حركة المرور داخل وخارج المواقف والمحطات، سيتم تنفيذها بالتنسيق مع وزارة البنى التحتية والمواصلات خلال الأيام القليلة المقبلة.
 
 

السودان

المواصلات فى السودان

القوات المسلحة السودانية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الصومال تبحث تطوير علاقات التعاون العسكرى مع السودان فى زيارة رسمية بالخرطوم

الخميس، 13 فبراير 2020 04:25 م

العربية: السودان ستدفع 30 مليون دولار لأسر ضحايا المدمرة الأمريكية "كول"

الخميس، 13 فبراير 2020 03:56 م

"العدل السودانية": السودان وقع اتفاقا مع أسر ضحايا تفجير المدمرة الأمريكية كول

الخميس، 13 فبراير 2020 10:41 ص

السودان يعلن رسميا عودة مصفاة الخرطوم للعمل بطاقتها المعتادة

الخميس، 13 فبراير 2020 03:03 ص

ماهر فرغلى: قيادات الإخوان سرقوا طلابهم في السودان

الأربعاء، 12 فبراير 2020 10:35 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الرئيس السيسى يوجه بمواصلة تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار

الرئيس السيسى يوجه بمواصلة تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار

محكمة الأسرة تحدد جلسة 26 مارس للحكم فى دعوى تعليم " توأم " أحمد عز وزينة

محكمة الأسرة تحدد جلسة 26 مارس للحكم فى دعوى تعليم " توأم " أحمد عز وزينة

ولادة توأم فى عملية قيصرية لسيدة مريضة بالإيدز داخل مستشفى زفتى العام

ولادة توأم فى عملية قيصرية لسيدة مريضة بالإيدز داخل مستشفى زفتى العام

موظف فى بريد مطروح يورط والده بدون علمه بقضية غسيل أموال بـ 1.7 مليار جنيه

موظف فى بريد مطروح يورط والده بدون علمه بقضية غسيل أموال بـ 1.7 مليار جنيه

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مشاركة محمد صلاح فى أولمبياد طوكيو 2020

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مشاركة محمد صلاح فى أولمبياد طوكيو 2020

وزير التعليم: إطلاق المشروع القومى للقراءة والجائزة الأولى مليون جنيه

وزير التعليم: إطلاق المشروع القومى للقراءة والجائزة الأولى مليون جنيه

الخطيب يعتذر عن عدم حضور السوبر المصرى فى الإمارات

الخطيب يعتذر عن عدم حضور السوبر المصرى فى الإمارات

اعرف طريقك.. شلل مرورى أعلى كوبرى أكتوبر باتجاه ميدان رمسيس.. فيديو

اعرف طريقك.. شلل مرورى أعلى كوبرى أكتوبر باتجاه ميدان رمسيس.. فيديو

حبس 20 متهما فى أكبر قضية غسل أموال ببريد مطروح بمليار و750 مليون جنيه

حبس 20 متهما فى أكبر قضية غسل أموال ببريد مطروح بمليار و750 مليون جنيه

مدرس للوزير بمؤتمر التعليم: مناهج أولى ثانوى ثقيلة ولا تمنح مساحة للإبداع

مدرس للوزير بمؤتمر التعليم: مناهج أولى ثانوى ثقيلة ولا تمنح مساحة للإبداع

مدبولى يصدر قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق رعاية الطفولة والأمومة

مدبولى يصدر قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق رعاية الطفولة والأمومة

صور.. وزير التعليم: الزيادة السكانية تبتلع كل ما يتم بناؤه من فصول

صور.. وزير التعليم: الزيادة السكانية تبتلع كل ما يتم بناؤه من فصول

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة