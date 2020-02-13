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العراق: ضبط منصة صواريخ مجهزة للانطلاق قرب قاعدة "كيوان" بمحافظة كركوك

الخميس، 13 فبراير 2020 09:39 م
العراق: ضبط منصة صواريخ مجهزة للانطلاق قرب قاعدة "كيوان" بمحافظة كركوك عناصر من الجيش العراقى
بغداد /أ ش أ/

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أعلن مصدر أمنى عراقى، أن قوات الأمن ضبطت منصة بداخلها صواريخ مجهزة للانطلاق قرب قاعدة "كيوان" بمحافظة كركوك.

وأوضح المصدر الأمني، فى تصريحات لقناة "السومرية نيوز" مساء اليوم الخميس- إن الصاروخ الذى سقط منذ قليل على تلك القاعدة التى تستضيف جنود أمريكيين من نوع "كاتيوشا".

ويعد هذا الهجوم هو الأول من نوعه ضد قاعدة يتمركز فيها جنود أمريكيون بالعراق منذ استهداف إحداها بعدد من الصواريخ خلال شهر ديسمبر من العام الماضى، وذلك فى ردة فعل على مقتل قائد فيلق القدس فى الحرس الثورى الإيرانى الجنرال قاسم سليمانى فى ضربة أمريكية قرب بغداد.

 


العراق

أخبار العراق

منصة صواريخ

قاعدة كيوان

محافظة كركوك

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