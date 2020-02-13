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الصين تعمل على تطوير روبوت تطهير لمكافحة الوباء.. صور

الخميس، 13 فبراير 2020 09:55 ص
الصين تعمل على تطوير روبوت تطهير لمكافحة الوباء.. صور تطوير روبوت تطهير فى الصين
وكالات

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يعمل مهندسان في شركة بمنطقة التكنولوجيا العالية والجديدة في مدينة تشينجداو، بمقاطعة شاندونج شرقى الصين، على تعديل وتحسين روبوت تطهير من الجيل الأول، ضمن العمل على تطوير أنواعا من روبوتات التطهير لمكافحة الوباء المنتشر في الصين.

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كان إقليم هوبى، بؤرة تفشى فيروس كورونا فى الصين، أعلن زيادة عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بمستوى قياسى اليوم الخميس، بعد استخدام طريقة تشخيص جديدة فيما أقالت الحكومة اثنين من المسئولين المحليين بعد انتقادات لطريقة تعاملهما مع الأزمة.

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وقال مسؤولو الصحة في إقليم هوبي إن 242 شخصا توفوا بسبب الإصابة بالفيروس أمس الأربعاء وهي أعلى زيادة يومية في عدد الوفيات منذ رصد التفشي في ديسمبر. وبهذا ترتفع الوفيات فى الإقليم إلى 1310 حالات وكانت أحدث زيادة يومية فى الوفيات فى العاشر من فبراير وبلغت 103 أشخاص.

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وذكرت تقارير لوسائل إعلام رسمية أن السلطات أقالت جيانج تشاو ليانج أمين لجنة الحزب الشيوعى الحاكم فى إقليم هوبي وما قوه شيانج رئيس لجنة الحزب فى ووهان عاصمة الإقليم.

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ولم تذكر هذه التقارير سبب الإقالة لكنهما أكبر مسئولين يجري عزلهما حتى الآن منذ بدء تفشي فيروس كورونا في ووهان في نهاية العام الماضي.

وفقد عشرات من مسؤولي الصحة في أنحاء البلاد وظائفهم بعد فشلهم في احتواء انتشار الوباء الذي يعتقد أنه نشأ في سوق للمأكولات البحرية في ووهان تشهد تجارة غير قانونية في الحيوانات البرية.

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تأتي الزيادة في الوفيات بعد يوم من إعلان الصين تسجيل أقل عدد من الإصابات في أسبوعين وهو ما عزز تكهنات أكبر مستشار صحي صيني بأن الوباء قد ينتهي بحلول أبريل.


الصين

كورونا

فيروس كورونا

تطوير روبوت

اخبار الصين

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