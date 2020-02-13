وأشارت الشركة إلى أنه من المتوقع أن يعمل النظام الجديد كدعم فني سريع وفعال في العثور على من يصابون بالحمى، خاصة في الوضع الحالي المتمثل في السيطرة على (كوفيد-19) ومنع انتشاره، حيث يمكن استخدامه في محطات النقل العام والمطارات ومحطات العبارات وغيرها من الأماكن العامة المزدحمة، كما يمكن أن تلعب دورا في فحص حالات الحمى في أماكن مثل المجتمعات السكنية ومباني المكاتب والمصانع ذات الكثافة العالية من الناس.