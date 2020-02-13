بكين(أ ش أ)

طور باحثون صينيون نظاما شاملا لفحص درجة حرارة الجسم دون تماس، والتعرف على الهوية، بهدف تسهيل أعمال الوقاية والسيطرة على الالتهاب الرئوى الناتج عن فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، وذكرت الشركة الوطنية الصينية للطاقة النووية، فى بيان اليوم الخميس، أنه يمكن لنظام (إكس إتش-تي1) تحديد الهوية عبر تقنية التعرف على الوجه وفحص درجة حرارة الجسم دون تماس، وأن العملية للشخص الواحد تستغرق بضع ثوان فقط مع هامش خطأ في دقة قياس درجة الحرارة أقل من 0.3 درجة مئوية، حيث يقوم النظام بعد ذلك بإنشاء معلومات مجمعة حول هوية الشخص ودرجة حرارة الجسم وإضافته إلى قاعدة البيانات.

وأشارت الشركة إلى أنه من المتوقع أن يعمل النظام الجديد كدعم فني سريع وفعال في العثور على من يصابون بالحمى، خاصة في الوضع الحالي المتمثل في السيطرة على (كوفيد-19) ومنع انتشاره، حيث يمكن استخدامه في محطات النقل العام والمطارات ومحطات العبارات وغيرها من الأماكن العامة المزدحمة، كما يمكن أن تلعب دورا في فحص حالات الحمى في أماكن مثل المجتمعات السكنية ومباني المكاتب والمصانع ذات الكثافة العالية من الناس.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الخميس، تسجيل 1362 حلة وفاة و59651 إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوى المرتبط بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) فى شتى أنحاء البلاد حتى نهاية يوم أمس، وأوضحت اللجنة – فى تقريرها اليومى - أن سبب الارتفاع الكبير في حالات الإصابة يعود إلى أن مقاطعة هوبي بوسط الصين (مركز انتشار الفيروس) استخدمت طريقة جديدة وسجلت 14840 حالة إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس، حيث تتضمن الأرقام 13332 حالة مشخصة سريريا، والتي تم اعتبارها حالات مؤكدة ابتداء من اليوم، وأن التعديل في الحساب تم إجراؤه لمنح الذين تم تشخيصهم سريريا العلاج القياسي للحالات المؤكدة في الوقت المناسب.

وتابعت اللجنة أن المقاطعة سجلت كذلك 242 حالة وفاة بينها 135 حالة سريرية يوم الأربعاء، مشيرة إلى أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في المقاطعة المتضررة بشدة وصل حاليا إلى 48206 حالات.

ومن المقرر أن يتولى 2600 موظف طبي إضافي من القوات المسلحة الصينية مهمة علاج المرضى في اثنين من المستشفيات في مدينة "ووهان" مركز تفشي فيروس كورونا الجديد بمقاطعة هوبي.