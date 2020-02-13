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الصين تؤكد أمام الأمم المتحدة تعاملها بشفافية مع انتشار فيروس "كورونا"

الخميس، 13 فبراير 2020 07:02 ص
الصين تؤكد أمام الأمم المتحدة تعاملها بشفافية مع انتشار فيروس "كورونا" تفشى فيروس كورونا
وكالات الأنباء

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أعلن مندوب الصين لدى الأمم المتحدة، تشانج جون، أن بلاده تعاملت مع انتشار فيروس "كورونا" المستجد بطريقة شفافة و"مسؤولة للغاية"، بعد انتقادات لبطء تحركها في مواجهة الفيروس القاتل. وفقا لوكالة روسيا اليوم.وقال تشانج ، أمس الأربعاء، أمام لجنة الأمم المتحدة للتنمية الاجتماعية "تبنينا دائما سلوكا منفتحا وشفافا ومسؤولا للغاية في مواجهة الوباء".

وأضاف "لقد أبلغنا منظمة الصحة العالمية والبلدان المعنية ومناطق هونج كونج وماكاو وتايوان بكل المعلومات عن الوباء بمجرد توفرها، وتشاركنا معهم التسلسلات الجينية للفيروس، وتواصلنا بفعالية مع البلدان الأخرى".

وأوضح تشانج "اعتمدنا إجراءات وقاية وسيطرة صارمة (...) وكبحنا بشكل فعال انتشار الوباء، ليس فقط من أجل الصين، بل من أجل العالم أيضا".

واعتبر تشانى "أن معالجة قضايا الصحة العامة العالمية، هو تحد مشترك تواجهه جميع الدول" التي دعاها إلى التعاون.

وكانت الصين قد تعرضت لانتقادات دولية لتسترها على انتشار مرض السارس بين عامي 2002 و2003، فى حين أشادت منظمة الصحة العالمية الآن بالإجراءات التي اتخذتها بكين لمواجهة "كوفيد-19".

وأدى فيروس "كوفيد -19" إلى وفاة أكثر من 1,350 شخصا، وإصابة عشرات الآلاف منذ ظهوره في مقاطعة هوبي بوسط الصين في ديسمبر الماضي.

وسجلت خارج الصين أكثر من 500 إصابة، وحالتي وفاة في نحو 30 دولة.

يأتى هذا فيما أعلنت طبيبة مشاركة فى اجتماعات منظمة الصحة العالمية ، أن علماء صينيون يختبرون عقارين مضادين للفيروسات على فيروس كورونا الجديد وإن النتائج الأولية للتجارب السريرية ستظهر بعد أسابيع.وشاركت الطبيبة ماري بول كيني، وهي عالمة فيروسات سابقة في منظمة الصحة العالمية، في رئاسة منتدى بحثي مغلق استمر يومين في جنيف وضم أكثر من 300 عالم وباحث، بعضهم شارك عن بعد من الصين وتايوان.


الصين

فيروس كورونا

كورونا

الامم المتحدة

وباء

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