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الصومال تبحث تطوير علاقات التعاون العسكرى مع السودان فى زيارة رسمية بالخرطوم

الخميس، 13 فبراير 2020 04:25 م
الصومال تبحث تطوير علاقات التعاون العسكرى مع السودان فى زيارة رسمية بالخرطوم جانب من الزيارة
كتبت: هناء أبو العز

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استقبل الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، رئيس هيئة الأركان السوداني، الخمس، العميد الركن محمد علي باريسي، نائب رئيس الأركان بجمهورية الصومال، والوفد المرافق له، والذى يزور السودان حاليا.
 
 
وذكرت القوات المسلحة السودانية، في بيان لها نشرته وسائل الإعلام السودانية، أن رئيس هيئة الأركان أكد عمق ومتانة العلاقات الأزلية بين البلدين وشعبيهما الشقيقين، منوهًا ببناء وتطوير علاقات التعاون العسكرى المشترك، خاصة فى مجالات التدريب وتبادل الخبرات.
 
 
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من جانبه، أشاد باريسي بمواقف السودان وجهوده الداعمة للصومال في كافة المجالات، مؤكدا حرص الصومال على تطوير علاقات التعاون العسكرى والاستفادة من تجربة القوات المسلحة السودانية، في مجال التدريب والتأهيل في مختلف المستويات.
 
 
وتربط الصومال بالسودان بعلاقات ثقافية واجتماعية وتاريخية تمتد إلى آلاف السنين وإلى قرون ماضية وتجمعهما قواسم ثقافية وجغرافية مشتركة، حيث يقع البلدان في أهم المواقع الجغرافية في العالم ويطلان على المحيط الهندي والبحر الأحمر، ويسيطر الصومال خصوصا على خليج عدن أهم معبر مائي في عالم اليوم، مما يجعل موقع البلدين ذو أهمية عالية في الخريطة العالمية، ويعتبر الدين الإسلامي أهم رابط يجمع بين الشعبين الشقيقين.
 
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وكان السودان سندا قويا للصومال طوال سنوات الأزمة بعد انهيار الحكومة المركزية الصومالية ومحاولة الصومال استعادة دوره وكرامته، ولعب دورا متميزا في إيجاد حل للازمة الصومالية من خلال تنظيم مؤتمرات مصالحة بين أطراف الأزمة الصومالية، وطرح المبادرات لحلحلة الأزمة الصومالية، وفتح ابواب مدارسه ومعاهده وجامعاته للشباب الصومالي في وقت قلما وُجِد من يرحب بالشباب الصومالي ويعطيه أمل الحياة من جديد والذي ضاع بانهيار حكومته عام 1991م التي كانت تعد من أقوى الحكومات في إفريقيا والعالم العربي والإسلامي ولعبت دورا كبيرا في محو الأمية في الصومال ورفع مكانة وشرف الصومال.
 
 
 
 

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