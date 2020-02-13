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الشرطة الهولندية: العثور على طرد ملغوم داخل شركة اتصالات وإبطال مفعوله

الخميس، 13 فبراير 2020 12:23 م
الشرطة الهولندية: العثور على طرد ملغوم داخل شركة اتصالات وإبطال مفعوله الشرطة الهولندية - أرشيفية
كتب سمير حسنى

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أعلنت الشرطة الهولندية، اليوم الخميس، العثور على رسالة ملغومة داخل شركة اتصالات وإبطال مفعولها، جاء ذلك بحسب ما ذكرته قناة "إكسترا نيوز"، فى خبر عاجل قبل قليل عبر شريطها الإخباري، وأعلنت الشرطة الهولندية، أن الطرد الذى انفجر بمركز للبريد فى العاصمة أمستردام، أمس الأربعاء، أرسل من قبل مبتز طلب أموالاً بعملة البيتكوين وأوضحت الشرطة - فى بيان، نقلت عنه شبكة "إيه بى سي" الأمريكية - أنها تأخذ فى الاعتبار إمكانية ارتباط الطرد بسلسلة من الطرود المتفجرة ورسائل التهديد التى أرسلت إلى عدد من الشركات الشهر الماضي. ولم ينفجر أى من هذه الطرود.

 

وكان طرد آخر انفجر أمس داخل مكتب تابع لإحدى الشركات فى أمستردام، وأوضحت الشرطة أنه لم يتم ضبط أى مشتبهين على خلفية الحادثين اللذين لم يتسببا فى حدوث إصابات ولم يثبت وجود صلة بينهما.

 

وانفجرت خطابات يُشتبه فى أنها مملوءة بمواد متفجرة، أمس الأربعاء، فى شركتين بهولندا، وقالت الشرطة عبر تويتر، إن الواقعتين لم تسفرا عن إصابات.

 

وحدث الانفجاران صباح أمس الأربعاء فى العاصمة الهولندية أمستردام، وفى مدينة كيركراده الهولندية المتاخمة للحدود الألمانية بجنوب شرق هولندا، ولم يتضح بعد ما إذا كانت هناك صلة بين الانفجارين.

 

وبحسب البيانات، انفجرت الخطابات فى الواقعتين فى وحدتى البريد بالشركتين، ولم يتضح بعد حجم الخسائر المادية الناجمة عن الانفجارين.

 

وخلال الأسابيع الماضية تم العثور فى عدة شركات ومنظمات بهولندا على خطابات مليئة بمواد متفجرة، لكنها لم تصل إلى حد الانفجار، ولم يتضح بعد ما إذا كان هناك صلة بين هذه الوقائع والانفجارين اللذين حدثا اليوم، وأشارت الشرطة إلى أنه لا يوجد حتى الآن أى دلائل تشير إلى الجناة أو الدافع وراء هذه الجرائم.

 

وأعلنت الشرطة الهولندية، عن انفجار قنبلة كانت بداخل رسالة فى مكتب البريد بإحدى الشركات فى العاصمة الهولندية، أمستردام، وقالت الشرطة فى تغريدة نشرتها على صفحته فى تويتر إن الانفجار لم يخلف أى إصابات، مشيرة إلى أن قوات الشرطة انتقلت مباشرة إلى مكان الانفجار دون تقديم تفاصيل إضافية.

 


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