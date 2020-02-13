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السيطرة على حريق محدود نشب فى خط غاز بمنطقة المطرية

الخميس، 13 فبراير 2020 01:22 م
السيطرة على حريق محدود نشب فى خط غاز بمنطقة المطرية سيارت الاطفاء - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - إيهاب المهندس

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نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، في عملية السيطرة على حريق محدود نشب فى خط غاز بمنطقة المطرية، بعدما انتقلت 3 سيارات إطفاء الى المكان، دون وقوع أى إصابات، تلقت غرفة عمليات النجدة ، بلاغا بنشوب حريق بماسورة غاز فى المنطقة الفاصلة بين المطرية والأميرية ، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتم إخماد الحريق دون وقوع أصابات، وتبين أنه حريق محدود وانتقلت سيارات الإطفاء الى المكان وتمت عملية إخماد الحريق.

وسيطر رجال الحماية المدنية على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة النزهة دون إصابات، حيث انتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى النزهة، وتم الدفع بـ 3 سيارات اطفاء، وفرض كردون أمنى ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.

كما نجح رجال الحماية المدينة فى السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة العمرانية دون إصابات، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.

كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة العمرانية، وتم الدفع بـ 3 سيارات اطفاء، وفرض كردون أمنى ومحاصرة النيران ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات، وتم عملية اخماد الحريق.

وعلى جانب آخر، كانت قوات الحماية المدنية قد تمكنت بمساعدة عدد من المحامين، والعاملين بنيابة أول أسيوط من السيطرة على حريق محدود ببعض المخلفات داخل نيابة أول أسيوط دون حدوث إصابات أو تلفيات وتم السيطرة على الحريق وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارا من اللواء الدكتور منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط يفيد بورود إخطار من مأمور قسم ثان أسيوط بورود بلاغ من نيابة أول أسيوط باشتعال النيران فى بعض المخلفات، وامتدادها لمسافات أكبر بمبنى النيابة، وعلى الفور تم إبلاغ الحماية المدنية، والجهات المعنية، وتمت السيطرة على الحريق بمعاونة عدد كبير من المحامين، والأهالى دون حدوث تلفيات أو إصابات بين المتواجدين بمقر النيابة.


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