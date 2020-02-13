السودان يعتقل إخوانياً مصرياً خطط وخليته لعمليات إرهابية .. صور

كتب: أحمد جمعة

قررت النيابة العامة في السودان اليوم الخميس، تحريك دعوى جنائية ضد خلية إرهابية تتبع لجماعة الإخوان فى مصر وتركيا.

فى التفاصيل، وجه وكيل أعلى نيابة منطقة الحاج يوسف بتقييد دعوى جنائية تحت رقم 65 من قانون مكافحة الإرهاب/ و26 من قانون الأسلحة والذخائر فى مواجهة أحد عناصر خلية إرهابية بمنطقة الحاج يوسف. وأصدر أمراً بإلقاء القبض على بقية أعضاء الشبكة.

وأشار موقع العربية إلى أن المتهم ينتمى لجماعة الإخوان في مصر، ويحمل الجواز السوري، وأقر المتهم بحسب المصادر، بتلقيه دورات على صناعة وتركيب المتفجرات، وأنه تم إرساله وبقية أعضاء الشبكة للسودان عن طريق التهريب بجوازات سفر سورية مزورة.

وسُجن في مصر عدة سنوات قبل صدور قرار بالإفراج عنه، ليأتى إلى السودان، كما كشف المتهم أنهم وصلوا البلاد قبل نحو ستة أشهر وظلوا فى حالة تنقل خلال هذه الفترة بمدن الخرطوم الثلاث.

وأكد بحسب المصادر أنهم يتعاملون مع رئاسة المجموعة الموجودة في تركيا أيضاً.

إلى ذلك، عثرت السلطات السودانية على مواد متفجرة كان يشتريها المتهمون من أماكن متفرقة، كما عثروا على حزام ناسف وخرائط للمواقع وعدد من الهواتف النقالة.

وذكرت المصادر أن المتهمين كانوا يتنقلون في منازل بها مخازن، وتم اكتشاف ذلك عبر معلومة وردت إلى السلطات المختصة بتصنيع مواد كيميائية في أحد المنازل بمنطقة الحاج يوسف.

يشار إلى أن السلطات السودانية تواصل البحث عن بقية المتهمين لإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة.